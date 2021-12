Volta Redonda mantém cancelamentos de shows e anuncia queima de fogos descentralizada - Divulgação

Publicado 30/12/2021 13:01

Volta Redonda - O município de Volta Redonda não terá shows na virada do ano de 2022, mas o governo municipal anunciou que queimas de fogos ocorrerão de forma descentralizada.

A programação incluiu pelo menos 15 bairros, sendo que a queima de fogos com maior duração será em cima da caixa d’água, no bairro Santo Agostinho, sobre a curva do Rio Paraíba do Sul.

Os outros lugares são: Santa Rita de Cássia, Eucaliptal, Vila Brasília, Santa Cruz, São Sebastião, Água Limpa, Roma, Belmonte, Três Poços, Vila Rica/Tiradentes, Monte Castelo, Jardim Ponte Alta, Bela Vista e Açude. A queima de fogos acontecerá nas partes altas dos bairros.

Ainda de acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, os fogos de artifício foram doados através da iniciativa privada e a descentralização é “para que os moradores possam celebrar o ano novo sem necessidade sair de casa, a fim de evitar aglomerações”.