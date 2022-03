Volta Redonda inicia nova turma do projeto ‘Mulheres Mãos à Obra’ - Cris Oliveira

Volta Redonda inicia nova turma do projeto ‘Mulheres Mãos à Obra’Cris Oliveira

Publicado 10/03/2022 11:10

Volta Redonda - A aula inaugural do projeto ‘Mulheres Mãos à Obra’ teve início nesta semana em Volta Redonda, na terça-feira, dia 8, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. As aulas começaram na quarta-feira, dia 09, e conta com cerca de cem alunas inscritas, acima de 18 anos.

A intenção do ‘Mulheres Mãos à Obra’ é oferecer cursos gratuitos na área de construção civil para mulheres, e assim valorizar e ampliar as oportunidades para que elas possam ingressar no mercado de trabalho. O curso tem duração de três meses, com certificação emitida pela FEVRE e as participantes receberão vale-transporte e alimentação.

Os cursos oferecidos são: de pedreira predial, eletricista predial, bombeira hidráulica, pintura, pedreira de acabamento e revestimento, entre outros. As aulas acontecerão durante três meses, no Centro de Qualificação Profissional Aristides de Souza Moreira (CQP), no bairro Aero Clube, nos turnos da manhã (das 8h às 12h) e noite (das 18h às 22h).

A secretária municipal de Educação e diretora-presidente da Fundação Educacional de Volta Redonda, Therezinha dos Santos Gonçalves, a Tête, anunciou durante a aula inaugural, a ampliação de mais 43 vagas para os cursos.

“Tivemos 176 mulheres inscritas nos cursos e queríamos atender a todas. Fizemos um estudo e verificamos que, de acordo com a nossa estrutura pedagógica, poderíamos aumentar em mais 43 vagas. Com isso, vamos beneficiar novas alunas. Fico muito feliz em participar de um governo que se preocupa com a qualidade de vida da população e procura oferecer oportunidades para as pessoas que precisam. E poder contar com três mulheres que fizeram o curso e hoje atuam na manutenção das nossas escolas é motivo de muito orgulho”, disse Tetê.

Volta Redonda inicia nova turma do projeto ‘Mulheres Mãos à Obra’ Cris Oliveira

A ex-aluna do projeto, Maria Júlia Marques, que participou no ano passado dos cursos de pedreira e pintura, estava na aula inaugural para contar para a nova turma como o projeto mudou a sua vida.

“Sempre gostei dessa área da construção civil e meu sonho era aprender as técnicas para fazer tudo com segurança. Hoje faço parte da equipe da manutenção da Secretaria Municipal de Educação, e sou uma das responsáveis em executar a pintura nas escolas da Rede Municipal. Esse projeto mudou, de fato, a minha vida e estou muito feliz com isso”, relatou Maria Júlia.

A moradora do bairro Belo Horizonte, Caroline Borges da Costa, 28 anos, está inscrita para este ano. Ela comentou que está na expectativa sobre o curso e com muita vontade de aprender.

“Meu pai é pedreiro há muitos anos e cresci nesse meio, ajudando ele a comprar materiais. Sempre admirei o trabalho dele e acho muito interessante uma mulher trabalhar nessa área. Foi isso que me motivou a fazer o curso. Como atualmente não tenho condições de fazer uma faculdade de Engenharia, fui buscar o que tenho ao meu alcance. Vou começar por esse curso e quem sabe mais a frente, não me torno uma engenheira?”, falou.

Segundo a secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), Glória Amorim, a aula inaugural foi uma das ações do governo municipal para celebrar o Dia Internacional da Mulher.

“Estamos rompendo culturalmente com essa injustiça que a mulher sempre sofreu de que profissões ligadas à construção civil só podem ser ocupadas por homens. Somos pioneiras na inserção das mulheres nessa área. Desde 2017 estamos nesse processo e mostrando que a mulher também pode ser uma boa profissional na área da construção civil. Quero parabenizar, especialmente nesse dia, todas as mulheres que buscam uma profissão”, falou a secretária.

O projeto, criado em 2011, estava inativo nos últimos anos, mas foi oferecido para mulheres do bairro Roma em 2021. A ideia surgiu de uma reunião realizada no bairro Roma em que as mulheres pediam cursos profissionalizantes na área da construção civil. No ano passado, com a retomada do projeto, mais de 100 mulheres foram capacitadas.

O ‘Mulheres Mãos à Obra’ é promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) e a Fundação Educacional de Volta Redonda (FEVRE).