'Rua de Compras’ acontece através de parceria entre Prefeitura de Volta Redonda, Aciap-VR, Sicomércio e CDL-VRDivulgação

Publicado 08/07/2022 15:32

Volta Redonda - Neste sábado, dia 09, Volta Redonda realiza a terceira edição 2022 da “Rua de Compras”, especial de festa Julina. O evento será das 9h às 18h, no bairro Aterrado. A intenção do projeto é fomentar o comércio local, e também ações de saúde, esporte, lazer, cultura, gastronomia e sociais.

Parte da Avenida Paulo de Frontin será ocupada com as atividades, com isso, o trânsito será desviado para a Rua Desembargador César Salamonte. O tráfego de veículos ficará interrompido desde a madrugada de sábado, 09, até 19h30.

A avenida irá receber praças de alimentação com foodtrucks e brinquedos infláveis. As secretarias municipais também farão ações durante o evento: a Secretaria de Ação Comunitária (Smac) levará a Brinquedolândia e o Caminhão de Cabeleireiro/Trancista; a Secretaria de Meio Ambiente (SMMA) realizará o espaço de adoção “Família Animal”; e a Secretaria de Saúde (SMS) terá um estande com diversos serviços, incluindo vacinação contra a covid-19 e Influenza (gripe).

Já a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) convidou a Banda e o Coral Municipal de Volta Redonda para uma apresentação. Também haverá atrações musicais regionais e ainda a tradicional Feira de Artesanato. O projeto é realizado em parceria pela Prefeitura de Volta Redonda, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas).