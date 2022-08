Investimento é de cerca de R$ 2,8 milhões em mão de obra e R$ 10 milhões em materiais - Divulgação/ Secom PMVR

Investimento é de cerca de R$ 2,8 milhões em mão de obra e R$ 10 milhões em materiaisDivulgação/ Secom PMVR

Publicado 10/08/2022 11:18

Volta Redonda - A construção da nova rede de abastecimento de água na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, avançou nesta semana e já foram assentados 3.329 metros de nova tubulação, o equivalente a 63% do total da nova rede que está sendo criada (5.274 metros). As equipes estão atuando próximo a um supermercado entre as ruas José Campos de Oliveira e Gil Ferreira, altura do bairro Vila Mury. De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), também já foi iniciada a medição das árvores no bairro Niterói, para programar as escavações.

“A máquina que faz a escavação é alta e o pessoal está verificando, não só as árvores, mas também a fiação para que o trabalho aconteça de forma segura no Niterói, que deve receber 660 metros da nova rede”, explicou o engenheiro do Saae-VR, Sérgio Meira.

Os dois cavaletes em aço carbono (600 mm de diâmetro), um com 21 e outro com 23 metros, já foram colocados nas travessias dos córregos Carvalhos e Coqueiros. Localizados embaixo de pontes, os cavaletes têm o objetivo de reter a sujeira caso o nível do rio suba. Também são colocadas ventosas para tirar o ar provocado por possíveis manutenções em estações.

“Mesmo com toda a complexidade que a obra envolve, estamos conseguindo avançar com os trabalhos. São R$ 13 milhões em investimentos para beneficiar aproximadamente 130 mil habitantes”, ressaltou o diretor-presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC.

Obra

Estão sendo construídos 4.614 metros de rede adutora de água potável ao longo da avenida, no trecho compreendido entre a Estação de Tratamento de Água (ETA) Belmonte e o bairro Niterói, com diâmetro de 600 mm em ferro fundido. Também serão feitos 660 metros de rede a partir do bairro Niterói até a esquina da Avenida Sávio Gama com Rua Otávio, no bairro Voldac, com diâmetro de 500 mm também em ferro fundido, totalizando 5.274 metros.

Serão investidos aproximadamente R$ 2,8 milhões de mão de obra, que se somam ao valor estimado dos materiais utilizados: R$ 10 milhões – totalizando os quase R$ 13 milhões em investimentos.