Mais de cem idosos participaram do passeio ao Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, a Feira de São Cristóvão - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 31/10/2022 11:50 | Atualizado 31/10/2022 11:52

Volta Redonda - Mais de cem idosos dos Grupos de Convivência de Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Volta Redonda participaram nesta semana de um passeio ao Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, a Feira de São Cristóvão – um pavilhão que promove a cultura e o comércio de produtos nordestinos na cidade do Rio de Janeiro. O passeio foi promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

Participaram grupos dos bairros Retiro, Vila Mury e Morada do Campo, dentre eles: Cidadania; Lírios do Campo; Saúde é o que Interessa; e Arco-Íris. A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, parabenizou a iniciativa dos funcionários que promoveram o passeio.

“Queremos nossos idosos felizes e bem cuidados. Faremos tudo que estiver ao nosso alcance para que eles se sintam bem. Aproveito para ressaltar o excelente trabalho que nossas equipes realizam nos Cras”, disse a secretária.

De acordo com Cláudia Mara dos Reis, que é a coordenadora do Cras Retiro e dos Centros de Convivência Vila Mury e Morada do Campo, o objetivo da viagem foi promover a integração dos grupos.

“Esse tipo de ação contribui muito para fortalecer a autoestima e a permanência dos nossos participantes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Tudo que solicitamos à Smac, para que o passeio acontecesse, fomos prontamente atendidas. Foi um dia de muita alegria para cada um deles. E para nossa equipe também, que não mede esforços para buscar o bem-estar deles”, disse a coordenadora.