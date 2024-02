Ginásio da Smel tem opções para crianças a partir dos sete anos até a Terceira Idade - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 18/02/2024 15:55

Volta Redonda - O Ginásio Poliesportivo Vanecina Freitas, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda, está com inscrições abertas para formar as turmas de 2024 das atividades esportivas oferecidas no espaço. O equipamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) tem opções para crianças a partir dos sete anos até a Terceira Idade. Os interessados podem escolher o horário da manhã ou da tarde para participar.

Pela manhã, o ginásio oferece o programa “Viva Melhor Idade”, voltado para pessoas acima dos 50 anos; o “Viva Vida”, ginástica funcional para adultos entre os 18 e os 49 anos; aulas de futsal e ballet para crianças e adolescentes entre os sete e os 17 anos; e Funcional Kids, para crianças de sete aos 13 anos de idade. Para se inscrever basta procurar os professores das 7h às 11h, no próprio local.

No período da tarde, as opções são futsal, ballet e karatê, para crianças e adolescentes entre os sete e os 17 anos de idade, além do Funcional Kids para crianças de sete aos 13 anos. As inscrições são feitas diretamente com os professores, das 13h30 às 17h.

Para participar das atividades da Smel no Ginásio do Siderlândia é necessário apresentar, no momento da inscrição, um atestado médico de aptidão para a prática de exercício físico, foto 3x4, cópia da Certidão de Nascimento ou documento de identidade e CPF, além de comprovante de residência. No caso dos candidatos menores de idade, a inscrição deve ser feita pelos pais ou responsável.