Escola Municipal Espírito Santo irá passar por reforma e ampliaçãoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 27/02/2025 12:29

Volta Redonda - Os alunos da Escola Municipal Espírito Santo, localizada no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, passarão a ter aulas no Ciep Jiulio Caruso, unidade da rede estadual de ensino situada no mesmo bairro, a partir de 11 de março. Os detalhes foram definidos nos últimos dias em reuniões com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), graças à intervenção do deputado estadual Munir Neto. A medida permitirá a realização de uma reforma geral e a ampliação da unidade municipal.

Divididos em três turnos, os 598 estudantes matriculados na Escola Municipal Espírito Santo iniciarão as aulas no Ciep até esta sexta-feira (28). O remanejamento da equipe administrativa começou nessa quarta-feira (26). Por meio da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Seeduc, dez salas do Ciep foram cedidas para receber os alunos da escola municipal, enquanto outras três (biblioteca, coordenação e sala dos professores) serão de uso compartilhado. O mobiliário da Escola Espírito Santo será realocado para outras unidades de ensino de Volta Redonda, a fim de liberar espaço para as obras.

“A Secretaria de Estado de Educação demonstrou grande sensibilidade às nossas demandas, o que permitirá manter os estudantes em uma escola próxima, com excelente estrutura, sem prejuízos ao aprendizado. Além disso, não podemos deixar de agradecer ao deputado Munir, que se empenhou para viabilizar essa parceria entre diferentes esferas de governo”, ressaltou o secretário de Educação de Volta Redonda, Osvaldir Denadai.

A reforma

De acordo com a SME, a Ordem de Serviço para o início das obras na Escola Municipal Espírito Santo deve ser emitida em até 30 dias. Com duração prevista de 12 meses, a reforma e ampliação da unidade terão um investimento de R$ 5,8 milhões.

“Há mais de quatro anos, temos investido na recuperação de diversas escolas municipais, garantindo que os estudantes tenham acesso a uma estrutura renovada e modernizada, com todas as melhorias necessárias. Atualmente, estamos instalando aparelhos de ar-condicionado nas unidades escolares. Buscamos sempre oferecer o melhor, e alunos, pais e responsáveis podem continuar orgulhosos da educação oferecida em Volta Redonda”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.