O objetivo é melhorar o trânsito e diminuir o número de acidentes, em especial com motosFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Volta Redonda inicia a instalação de semáforos inteligentes e áreas para motociclistas em cruzamentos
Trabalho realizado pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana tem por objetivo melhorar o trânsito e diminuir o número de acidentes, em especial com motos
Volta Redonda inicia a instalação de semáforos inteligentes e áreas para motociclistas em cruzamentos
Trabalho realizado pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana tem por objetivo melhorar o trânsito e diminuir o número de acidentes, em especial com motos
Dois anos após reforma, Policlínica da Mulher de Volta Redonda registra mais de 50 mil consultas
Unidade é referência no atendimento a gestantes de alto risco e prevenção do câncer, tendo realizado mais de 10 mil procedimentos no período
Guarda Municipal prende homem por dirigir embriagado e causar acidente em Volta Redonda
Condutor não possui CNH e colidiu contra dois veículos que estavam estacionados na Avenida Retiro
Ordem Pública e Associação de Pipeiros de Volta Redonda definem parceria para estimular esporte com segurança
Representantes destacaram que ações buscam estimular o uso do Pipódromo Municipal e o bem-estar dos praticantes
Mais duas Famílias Acolhedoras são diplomadas em Volta Redonda
Programa amplia rede de proteção com acolhimento temporário em ambiente familiar
Programa Revi-VER alcança 25 mil cirurgias de catarata realizadas em pouco mais de quatro anos em Volta Redonda
Mutirões mensais, iniciados em julho de 2021, acontecem no centro oftalmológico móvel na Ilha São João e no Hospital São João Batista
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.