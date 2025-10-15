E uma das estratégias já implantadas é a instalação de ovitrampas, armadilhas utilizadas para monitorar a presença do mosquito - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

E uma das estratégias já implantadas é a instalação de ovitrampas, armadilhas utilizadas para monitorar a presença do mosquitoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 15/10/2025 14:18

Volta Redonda - O município de Volta Redonda foi escolhido pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado de Saúde como prioritário para o desenvolvimento de novas tecnologias no enfrentamento ao Aedes aegypti – mosquito transmissor da dengue, Zika e Chikungunya. E uma das estratégias já implantadas é a instalação de ovitrampas, armadilhas utilizadas para monitorar a presença do mosquito.

“Essas armadilhas, que são instaladas em algumas residências em diferentes bairros, atraem a fêmea do Aedes aegypti para a postura de ovos, permitindo identificar com mais precisão os locais com maior infestação”, explica o coordenador da Vigilância Ambiental, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Silmar Ferreira Gomes.

Ao todo, foram instaladas 378 ovitrampas em diferentes pontos do município. Esses dados, somados ao Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) e às notificações recebidas, vão servir como indicadores para direcionar as ações de combate ao mosquito.

“Com essa metodologia, Volta Redonda passa a atuar com estratificação de risco, ou seja, priorizando as áreas com maior incidência apontadas pelas armadilhas, pelo LIRAa e pelas notificações”, detalha o coordenador da Vigilância Ambiental.

Para a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, a escolha de Volta Redonda como cidade prioritária para desenvolver novas tecnologias de combate ao Aedes aegypti retrata o trabalho de referência realizado pelo município.

“O trabalho é contínuo para minimizarmos cada vez mais os impactos do mosquito na saúde da população. Esse período é o ideal para intensificarmos a prevenção. Estamos buscando sempre aperfeiçoar as estratégias, e a missão de combater o Aedes aegypti é de todos”, afirmou Márcia Cury.

Medidas simples de prevenção à dengue

– Tampe caixas d’água, ralos e pias;

– Higienize bebedouros de animais de estimação;

– Descarte pneus velhos. Caso precise guardá-los, mantenha-os em local coberto, protegidos do contato com a água;

– Retire a água acumulada da bandeja externa da geladeira e de bebedouros, e lave-os com água e sabão;

– Limpe as calhas e a laje da sua casa e coloque areia nos cacos de vidro de muros que possam acumular água;

– Coloque areia nos vasos de plantas;

– Amarre bem os sacos de lixo e não descarte resíduos sólidos em terrenos abandonados ou na rua;

– Faça uma inspeção em casa pelo menos uma vez por semana para encontrar possíveis focos de larvas;

– Sempre que possível, faça uso de repelentes e instale telas, especialmente nas regiões com maior registro de casos;

– Receba bem os agentes da Saúde na sua casa.