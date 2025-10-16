O evento contou com a participação de cerca de 70 grupos de convivência da Smas - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 16/10/2025 14:50

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias municipais de Assistência Social (Smas) e de Esporte e Lazer (Smel), realizou nesta quarta-feira (15) a terceira edição do Baile da Melhor Idade, no Clube Comercial. O evento contou com a participação de cerca de 70 grupos de convivência da Smas, além de idosos atendidos pelo Centro Dia da Pessoa Idosa, Lar dos Velhinhos e do programa Viva a Melhor Idade da Smel.

A tarde de confraternização foi marcada por música ao vivo da dupla Jô e Samuel, que colocou todos para dançar com clássicos que marcaram época. Os participantes também assistiram a apresentações de dança dos grupos dos bairros Roma, Água Limpa e Eucaliptal, e puderam saborear pipoca e algodão doce. O baile, retomado a pedido dos idosos, acontece toda segunda quarta-feira do mês e já se tornou uma tradição no calendário de convivência da cidade.

A iniciativa, que resgata uma tradição querida pelos idosos da cidade, acontece mensalmente, reforçando a importância das atividades de convivência para o bem-estar da pessoa idosa.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou a importância da iniciativa.

“Volta Redonda tem na melhor idade uma referência para o país. Quero agradecer ao deputado Munir Neto, que tem levado esse projeto para todo o estado, e reforçar nosso compromisso de manter sempre vivas as atividades da melhor idade. Vocês são a razão de todo o nosso trabalho”, ressaltou o prefeito.

O deputado estadual Munir Neto, que também é presidente do Clube Comercial, ressaltou a conquista da população.

“Outubro é o mês mundial da pessoa idosa, mas aqui em Volta Redonda todo dia é dia da melhor idade. Esse baile é fruto de um pedido dos próprios idosos e hoje é referência para o estado do Rio de Janeiro. Estamos mostrando que é possível resgatar tradições e oferecer qualidade de vida, alegria e socialização para quem tanto já contribuiu com a nossa cidade”, destacou o deputado.

A subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcez, lembrou que o baile fortalece vínculos e amplia a participação dos idosos.

“Além da música e da dança, os grupos mais animados recebem um prêmio especial, o que estimula a presença e fortalece a integração. Também abrimos a conexão com as instituições de longa permanência, como o Lar dos Velhinhos, e com equipamentos da rede, como o Centro Dia da Pessoa Idosa, para que todos possam participar”, destacou Larissa.

A secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilela, reforçou a parceria. “O baile mostra que esporte, lazer e convivência social caminham juntos. Proporcionar momentos de movimento e alegria é garantir saúde e qualidade de vida”, disse a secretária.

O casal Antônia Teófilo, 70 anos, e Sebastião Ribeiro da Silva, do bairro Mariana Torres, ressaltou a importância do encontro. “Se não estivéssemos aqui, estaríamos em casa vendo televisão. O baile é muito melhor, agradecemos a oportunidade”, disse Antônia.

As amigas Maria de Luz Moreira da Silva, 72 anos, e Ana Maria, 75 anos, do Retiro, também marcaram presença. Para Maria de Luz, foi a primeira vez. “Vim para ouvir música e ver as pessoas dançando, porque eu não danço. Mas está sendo muito bom.”