A competição contou com 428 participantesFoto: Divulgação/SME

Publicado 16/10/2025 14:52

Volta Redonda - Quatro alunos da Escola Municipal Pernambuco, da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda, foram medalhistas de ouro na III Olimpíada de Ciência & Arte, da Fundação Cecierj (vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação). O evento de premiação aconteceu no último sábado (11), no Museu Ciência e Vida, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A competição contou com 428 participantes, entre estudantes e professores orientadores, de 21 municípios fluminenses.

Os alunos Caíque de Moura Toledo e Sophia Leite dos Santos, do 5º ano do ensino fundamental, e Arthur Fernandes Batista dos Santos e Alice Eller Barboza, do 4º ano, acompanhados e orientados pelo professor Cleverson Berion Silva e pela supervisora educacional Giselle Campos Moura, garantiram o primeiro lugar com a proposta “A luta entre o bem e o mal na preservação da fauna e flora”. Eles criaram um teatro e o cenário foi feito digitalmente para evitar o consumo de materiais, diminuindo assim o impacto na natureza.

A diretora-geral da escola, Luciana Fejolo Corsini Borges, ressaltou o potencial brilhante e transformador dos alunos. “Acreditamos que os alunos da rede pública são plenamente capazes de competir em igualdade de condições com estudantes de escolas federais, estaduais, municipais e particulares. Quando acreditamos, apoiamos e oferecemos oportunidades, nossos alunos mostram que podem ir longe e alcançar grandes sonhos”, disse.

“Essas vitórias representam mais do que medalhas, são símbolos de uma nova cultura escolar, onde o conhecimento, a arte, a ciência e o amor pela aprendizagem caminham juntos”, afirmou a diretora-adjunta, Mayana Valva da Silva.

O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, destacou que esses alunos são motivo de orgulho para toda a rede de ensino e que suas conquistas mostram que, quando há oportunidade, incentivo e apoio, os jovens podem ir muito longe.

“A ciência e a arte são pilares fundamentais para o desenvolvimento humano. E quando nossos alunos se destacam nessas áreas, eles não apenas vencem uma competição, mas iluminam o caminho para um futuro mais criativo, mais justo e mais humano”, disse.

1ª Olimpíada Brasileira de Língua Inglesa

A Escola Municipal Pernambuco também foi destaque na 1ª Olimpíada Brasileira de Língua Inglesa. Em junho deste ano, os alunos Caíque Moura Toledo e Kaio Vasconcelos Pereira, do 5º ano, conquistaram a medalha de bronze na competição organizada pela Seleta Educação, que reuniu escolas públicas e privadas de todo o país. A dupla foi orientada pela professora Sueli Rodrigues Eller do Nascimento.