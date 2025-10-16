A competição contou com 428 participantesFoto: Divulgação/SME
Alunos da Escola Municipal Pernambuco, em Volta Redonda, são medalhistas de ouro na III Olimpíada de Ciência & Arte
Evento de premiação foi no último sábado (11); alunos da escola já haviam conquistado medalha de bronze na 1ª Olimpíada Brasileira de Língua Inglesa, em junho deste ano
Alunos da Escola Municipal Pernambuco, em Volta Redonda, são medalhistas de ouro na III Olimpíada de Ciência & Arte
Evento de premiação foi no último sábado (11); alunos da escola já haviam conquistado medalha de bronze na 1ª Olimpíada Brasileira de Língua Inglesa, em junho deste ano
Prefeitura de Volta Redonda promove terceiro Baile da Melhor Idade
Evento reuniu grupos de convivência, ILPIs e equipamentos sociais em uma tarde de confraternização e valorização da pessoa idosa
Saúde de Volta Redonda desenvolve armadilha de monitoramento do mosquito da dengue
Ovitrampas são instaladas em diversos pontos da cidade e permitem identificação mais precisa de locais com maior infestação
Volta Redonda inicia a instalação de semáforos inteligentes e áreas para motociclistas em cruzamentos
Trabalho realizado pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana tem por objetivo melhorar o trânsito e diminuir o número de acidentes, em especial com motos
Dois anos após reforma, Policlínica da Mulher de Volta Redonda registra mais de 50 mil consultas
Unidade é referência no atendimento a gestantes de alto risco e prevenção do câncer, tendo realizado mais de 10 mil procedimentos no período
Guarda Municipal prende homem por dirigir embriagado e causar acidente em Volta Redonda
Condutor não possui CNH e colidiu contra dois veículos que estavam estacionados na Avenida Retiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.