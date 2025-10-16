Mais de 2 mil pessoas já foram atendidas só no primeiro semestre deste ano pelo ProMEA - Foto: Divulgação/SMMA

Mais de 2 mil pessoas já foram atendidas só no primeiro semestre deste ano pelo ProMEAFoto: Divulgação/SMMA

Publicado 16/10/2025 15:50

Volta Redonda - Mais de 2 mil pessoas já foram atendidas só no primeiro semestre deste ano pelo ProMEA (Programa Municipal de Educação Ambiental) Volta Redonda, que tem como objetivo integrar e promover ações voltadas para sustentabilidade e conscientização. A iniciativa é da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), em parceria com a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Fundação CSN.

O ProMEA, lançado oficialmente em 2022, articula projetos com escolas e comunidade para a conservação do meio ambiente. A SMMA tem os projetos Educa Cras e Cras Melhor Idade, realizados nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município, além da Campanha Solidária de coleta de tampinhas e blisters, que tem a intenção de promover o engajamento de crianças e adultos na conscientização do descarte correto de resíduos.

Entre as ações realizadas estão visitas a empresas e ao Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, onde, acompanhados pela equipe multidisciplinar de educação ambiental da SMMA, os cidadãos assistidos pelos Cras e alunos da rede pública e privada trabalham por meio de temas ambientais o vínculo de todos com o ecossistema.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Jorginho Fuede, declarou que o objetivo é aproximar a população das questões ambientais do município. “Esse programa nasceu do compromisso da prefeitura com a sustentabilidade e com a formação de uma consciência ambiental cidadã, especialmente entre nossas crianças, jovens e comunidade. O mais importante é vermos o engajamento das pessoas crescer”, disse o secretário, acrescentando que cuidar do meio ambiente é garantir um legado para as próximas gerações.