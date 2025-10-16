O município atende atualmente 1.896 alunos e usuários com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Volta Redonda - Volta Redonda conta com uma das redes mais estruturadas do estado do Rio de Janeiro no atendimento a pessoas com deficiência (PCDs). Somando os serviços oferecidos nas áreas da Educação, Assistência Social e Saúde, o município atende atualmente 1.896 alunos e usuários com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências. A procura pelos serviços cresce a cada ano e, por isso, a administração municipal mantém um trabalho contínuo para fortalecer e qualificar o atendimento, com foco na inclusão, no respeito às individualidades e na promoção da autonomia.

Na área da Educação, 1.191 alunos com TEA estão matriculados no ensino regular, distribuídos entre os segmentos da Educação Infantil (433 alunos), Anos Iniciais do Ensino Fundamental (543) e Anos Finais (215). Esses estudantes contam com suporte pedagógico especializado e atendimento educacional especializado, com profissionais capacitados e metodologias voltadas ao desenvolvimento das habilidades cognitivas, sociais e emocionais.

Além das matrículas no ensino regular, Volta Redonda mantém duas escolas especializadas voltadas ao atendimento de alunos com maior necessidade de suporte: o Sítio-Escola Municipal Espaço Integrado do Autista (Semeia) Thereza Chicarino, que atende 68 alunos; e a Escola Municipal Especializada Professora Dayse Mansur da Costa Lima, com 70 estudantes. Ambas são referência no atendimento a pessoas com TEA nível 3 e deficiência intelectual, oferecendo estrutura adaptada, transporte escolar, e uma variedade de atividades pedagógicas, motoras e sensoriais que estimulam a autonomia e a inclusão social.

Outro destaque é a Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, que atende atualmente 89 estudantes com deficiência visual e múltiplas deficiências. A unidade é referência na promoção da independência e da inclusão. A escola conta com projetos de reabilitação e ações específicas para adultos com perda de visão.

Assistência Social

Na área da Assistência Social, Volta Redonda também se destaca com a atuação de duas unidades do Centro-Dia para Pessoa com Deficiência (Capd). O Capd I, localizado no bairro Jardim Paraíba, atende 96 adultos com deficiência física, sensorial, intelectual, múltipla e TEA. Já o Capd II, no bairro Siderópolis, atende 52 usuários com deficiência e TEA de níveis 2 e 3. Com atendimento voltado à média complexidade, ambas as unidades contam com equipe multidisciplinar composta por psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, educadores físicos e cuidadores sociais.

No Capd I são oferecidas oficinas de mosaico, bijuteria, capoeira, informática e reciclagem de jornal. Já no Capd II as oficinas são de culinária, dança, horta afetiva e musicalização. Nas duas unidades são disponibilizados alimentação, transporte e atendimento às famílias. Todas as atividades são planejadas para promover autonomia, habilidades práticas e qualidade de vida para os usuários.

Saúde

Na Saúde, o atendimento especializado a crianças com TEA e outras condições do neurodesenvolvimento é realizado pelo projeto Laço Azul, que beneficia atualmente 330 crianças. Implantado em 2022 no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro, e com nova sede recém-inaugurada no mesmo bairro, o espaço foi projetado para proporcionar intervenções práticas e funcionais, com ambientes que simulam atividades da vida diária, salas sensoriais, consultórios e áreas específicas para estimulação.

A equipe multiprofissional é composta por neuropediatra, psiquiatra infantil, psicólogos, fonoaudióloga, musicoterapeuta, psicopedagoga, educador físico, enfermeiro e assistente social. O atendimento é feito mediante encaminhamento das unidades básicas de Saúde, assegurando a continuidade e qualidade no cuidado das crianças.

Com uma rede intersetorial que une Educação, Assistência Social e Saúde, Volta Redonda reforça seu compromisso com uma política pública de inclusão sólida, integrada e humanizada. O município se consolida como referência no atendimento a pessoas com deficiência, promovendo o acesso, a permanência e o desenvolvimento integral de crianças, jovens e adultos, com foco no respeito às particularidades de cada indivíduo e no fortalecimento da cidadania.

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, essa é uma prioridade que reflete o compromisso da administração municipal. “Volta Redonda tem trabalhado com seriedade e compromisso para garantir que nenhuma pessoa com deficiência fique sem atendimento, apoio e oportunidades. Estamos unindo esforços entre as áreas da Saúde, Educação e Assistência Social para oferecer uma rede completa, acolhedora e especializada. Esse trabalho é feito com respeito às individualidades, com profissionais capacitados e uma estrutura que prioriza o desenvolvimento, a inclusão e a autonomia das pessoas. Seguiremos investindo para que nossa cidade seja cada vez mais inclusiva e humana”, destacou o prefeito.