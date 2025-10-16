Volta Redonda já contabiliza mais de 5,7 mil exames radiológicos avaliados pela IA - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Volta Redonda já contabiliza mais de 5,7 mil exames radiológicos avaliados pela IAFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 16/10/2025 15:58

Volta Redonda - Primeiro município do Brasil a adotar integralmente uma plataforma de Inteligência Artificial (IA) para diagnóstico de imagem no setor público, Volta Redonda já contabiliza mais de 5,7 mil exames radiológicos avaliados pela IA. A tecnologia, desenvolvida pela startup nacional HarpiAI, foi implementada na rede municipal de Saúde, atendendo três hospitais – São João Batista (HSJB), Dr. Munir Rafful (HMMR) e Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (HNSG) –, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho e o Centro de Imagem do município.

De acordo com o levantamento mais recente, foram analisados 3.290 exames de raio X de tórax e 2.451 exames de raio X musculoesqueléticos, totalizando 5.741 exames avaliados pela IA. Para a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, o impacto da ferramenta é visível tanto na gestão quanto na assistência aos pacientes.

“A implantação da Inteligência Artificial na rede municipal de saúde está transformando o fluxo de diagnóstico. Hoje conseguimos identificar e priorizar rapidamente os casos mais graves, garantindo atendimento mais ágil e seguro para os pacientes”, explicou Márcia.

Os resultados mostram o impacto positivo da tecnologia na triagem e priorização dos atendimentos: até o momento, 47,3% dos exames apresentaram resultados normais; 32,8% foram classificados como achados de menor risco (prioridade moderada); e 19,9% indicaram achados de maior risco (prioridade alta), permitindo que esses casos fossem imediatamente priorizados para avaliação médica.

Mais qualidade e eficiência

O sistema de HarpiAI realiza automaticamente a leitura e classificação dos exames, emitindo um pré-laudo técnico, em média, em 2 minutos e 19 segundos, nunca ultrapassando 4 minutos – tempo significativamente menor que o processo convencional, que pode levar horas ou até dias em serviços de alta demanda. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sergio Sodré, o uso da IA representa um salto de qualidade e eficiência na saúde pública municipal.

“A inovação na saúde pública é uma realidade em Volta Redonda. Estamos construindo um sistema mais moderno, que une tecnologia e compromisso com a vida”, destacou Sodré.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que o uso da Inteligência Artificial reforça o compromisso da gestão com a inovação e o cuidado com a população. “Volta Redonda mais uma vez mostra que está na vanguarda da inovação no setor público. Somos o primeiro município do Brasil a adotar uma plataforma completa de inteligência artificial para diagnósticos por imagem, garantindo mais agilidade e cuidado com a nossa população.”

Tecnologia

De acordo com a Harpia Health Solutions (HarpiAI), empresa responsável pela tecnologia, as ferramentas funcionam como uma “segunda opinião” ao radiologista, realizando detecção automática de achados, mensurações e classificações de riscos, conforme protocolos clínicos e padrões internacionais de radiologia.

“A IA não substitui o médico – ela o apoia, oferecendo uma análise imediata e confiável que direciona a atenção para os casos mais urgentes, aumenta a produtividade e reduz o tempo de resposta para o paciente”, ressaltou o diretor da HarpiAI, Dr. Danil Vital.

A implantação da IA na rede de saúde municipal de Volta Redonda demonstra como o uso da Inteligência Artificial pode transformar o acesso ao diagnóstico, reduzir custos operacionais e melhorar o cuidado à população. O projeto seguirá expandindo nos próximos meses, incluindo exames de mamografia e densitometria óssea, ampliando ainda mais os benefícios para a saúde pública municipal.