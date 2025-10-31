Após obras de melhorias, UBSF José Ribeiro de Souza Junior vai atender cerca de 11,7 mil moradores - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Após obras de melhorias, UBSF José Ribeiro de Souza Junior vai atender cerca de 11,7 mil moradoresFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 31/10/2025 15:55

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda entregou à população nesta sexta-feira, dia 31, a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) José Ribeiro de Souza Junior, localizada no bairro Água Limpa I, após passar por uma revitalização com investimento de R$ 70.246,53. As melhorias incluíram pintura interna e externa, revisão da cobertura, polimento e limpeza do piso dos dois pavimentos, reparos em forros de gesso e troca de azulejos, garantindo mais conforto e qualidade estrutural, tanto para a população quanto para as equipes de Saúde da Família.

Durante a cerimônia de entrega, o prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu às equipes da Saúde e destacou a importância da parceria com a Câmara Municipal. "Sou muito grato à Câmara Municipal, à secretária Márcia Cury e a toda a equipe da Saúde. Hoje temos médicos em todas as 46 unidades e uma gestão aberta, transparente e comprometida com o bem-estar da população. Agradeço também ao deputado estadual Munir Neto pelo apoio, e à comunidade da Água Limpa, que sempre nos recebe com carinho. Vamos continuar trabalhando para oferecer cada vez mais qualidade de vida aos moradores de Volta Redonda", afirmou o prefeito.

Entre os espaços disponíveis na nova unidade estão seis consultórios (dois de ginecologia, um de odontologia e três de atendimento médico), sala de integração de equipe, sala de vacinação, sala de procedimentos, sala de eletrocardiografia, dispensário de medicamentos, dois sanitários acessíveis, copa, área de esterilização e almoxarifado.

A secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, ressaltou o papel da Atenção Primária e o avanço dos serviços oferecidos à população. "É mais uma obra entregue com muito carinho e amor. A Atenção Primária é o carro-chefe da Saúde, é onde o SUS (Sistema Único de Saúde) começa e onde precisamos fortalecer a prevenção e a promoção da saúde. Volta Redonda tem avançado muito, e queremos seguir ampliando os atendimentos com qualidade, carinho e respeito. Agradeço a toda a equipe, aos coordenadores e profissionais que não medem esforços para garantir o melhor à população", ressaltou a secretária.

O deputado estadual Munir Neto elogiou o trabalho realizado pela prefeitura e a dedicação dos profissionais de saúde. "A Saúde de Volta Redonda é uma referência, e isso se deve ao olhar do prefeito e à competência da equipe liderada pela secretária Márcia Cury. O município é também destaque nacional na assistência social, com o maior número de Cras proporcionalmente no país. Estou à disposição para continuar somando e contribuindo com os avanços da cidade. Parabéns a todos os envolvidos", destacou o parlamentar.

A gerente da unidade, Sônia Aparecida Vieira Lima, agradeceu a revitalização e destacou os benefícios da reforma. "Estamos muito felizes pela reforma da nossa unidade. Ela vai trazer muitos benefícios para a população e para os nossos profissionais de saúde, com mais conforto e agilidade no atendimento. Agradeço ao prefeito, à secretária Márcia Cury, aos coordenadores e, principalmente, à equipe que enfrentou desafios, deslocamentos e mudanças de rotina, mas manteve o acolhimento e o carinho com a população", disse Sônia.

Unidade atende mais de 11 mil cidadãos

A unidade conta com três equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e atende uma área de abrangência de 11.788 habitantes, oferecendo consultas médicas, de enfermagem e odontológicas, vacinação, acompanhamento de gestantes, hipertensos e diabéticos, além de ações contínuas de promoção, prevenção, tratamento, vigilância e reabilitação em saúde.

As ações de promoção da saúde realizadas na unidade incluem educação em saúde sobre alimentação saudável, prática de atividade física, higiene e saúde bucal, incentivo a hábitos de vida saudáveis, ações comunitárias com escolas, associações e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), além de campanhas de vacinação e prevenção de doenças.

Já a prevenção de doenças abrange imunização, rastreamento e detecção precoce de condições como câncer, hipertensão e diabetes, acompanhamento do crescimento infantil, pré-natal, puerpério e planejamento familiar, além de coleta de sangue e exames de eletrocardiografia.

O tratamento e acompanhamento envolvem consultas médicas, de enfermagem e odontológicas, acompanhamento de condições crônicas, administração de medicamentos e curativos, atendimento a intercorrências de baixa complexidade e encaminhamentos para outros níveis de atenção, quando necessário.

A vigilância em saúde é realizada por meio de visitas domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), monitoramento de gestantes de alto risco, acamados e surtos, e notificação de agravos à vigilância epidemiológica. Já as ações de reabilitação e cuidados continuados incluem orientações e acompanhamento de pacientes com limitações físicas ou mentais, com encaminhamentos para fisioterapia, fonoaudiologia ou outros serviços especializados quando disponíveis.

A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria do Carmo Carbojim, ressaltou a transparência e a parceria com a Secretaria de Saúde. “Temos trabalhado juntos com a secretária Márcia Cury na busca por melhorias para a saúde do município. O conselho é formado por voluntários e tem conquistado acesso a informações e espaços de diálogo que antes não existiam. Isso fortalece nossas ações e nos permite contribuir ainda mais para o avanço da saúde em Volta Redonda", afirmou.

O presidente da Associação de Moradores do bairro Água Limpa, Neandro Chaves, também comemorou a entrega. "Fico muito feliz de ver essa reforma ter acontecido. Sabemos que a saúde vem avançando, e que ainda há muito a fazer, mas reconhecemos o esforço dessa equipe. Agradeço ao prefeito pela obra e à equipe da unidade, que agora tem um espaço melhor para atender à população com eficiência. Parabéns a todos", disse Neandro.