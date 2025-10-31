Dados mais recentes apontam município como primeiro do estado na criação de novos postos de trabalho - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Dados mais recentes apontam município como primeiro do estado na criação de novos postos de trabalho Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 31/10/2025 16:04

Volta Redonda - O município de Volta Redonda gerou 1.015 novos empregos em dois meses, de acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta sexta-feira (31) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O município ficou com saldo positivo no comparativo entre contratações e desligamentos de agosto (600 novos postos criados) e setembro (415 novas vagas geradas). O levantamento mais recente (referente ao mês de setembro) coloca Volta Redonda com o melhor desempenho entre os municípios do Sul Fluminense.

O setor da Indústria segue sendo o puxador da alta de empregos na cidade. Somando os dois últimos meses (agosto e setembro) do levantamento do Caged, foram 523 novas contratações geradas. Em segundo lugar alternaram de posição as áreas de Comércio (114 em setembro e 39 em agosto) e Serviços (106 em setembro e 250 em agosto). Com base nos dados mais recentes (referentes a setembro), o município teve ainda saldo positivo no setor de Construção (4). Agropecuária registrou queda de 3 vagas.

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, o resultado positivo é fruto de muito trabalho e parcerias para formar mão de obra qualificada e gerar novos postos de trabalho. “Nesses quatro anos, trabalhamos muito em diversas frentes para fomentar a geração de empregos, seja por meio de parcerias com empresas para aproximar os moradores das vagas disponíveis, ou com qualificação através de cursos oferecidos pela prefeitura e por instituições parceiras”, lembrou Neto.

“Desde que retornamos à prefeitura, em 2021, nossas equipes se empenharam para regularizarmos a situação da administração municipal e conseguimos avançar muito. Sabemos que ainda falta mais, mas estamos no caminho certo para gerar cada vez mais empregos para nossa população, e ofertar mais qualidade de vida”, disse o prefeito.