Dados mais recentes apontam município como primeiro do estado na criação de novos postos de trabalho Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Volta Redonda gera mais de mil novos empregos em dois meses
Números do Caged são referentes a setembro e agosto. Dados mais recentes apontam município como primeiro do estado na criação de novos postos de trabalho
Prefeitura de Volta Redonda entrega unidade de saúde do bairro Água Limpa totalmente revitalizada à população
Após obras de melhorias, UBSF José Ribeiro de Souza Junior vai atender cerca de 11,7 mil moradores com mais conforto e qualidade
Jogos Estudantis de Volta Redonda encerram com novos recordes em 2025
Edição, que reuniu mais de 14 mil estudantes, representando 68 escolas, terminou nesta sexta-feira (31) após 56 dias de competição
Volta Redonda amplia em 20% acervo das bibliotecas públicas com recursos estaduais e federais
Secretaria Municipal de Cultura tem investido em programas de incentivo à leitura, que, além de gerar economia aos cofres públicos, visa fortalecer o acesso à cultura e informação de qualidade
Cooperativa de Volta Redonda é selecionada para participar de programa de sustentabilidade social
A Cooperativa de Reciclagem Rosa de Ouro participará de programa incentivado via Lei de Incentivo à Reciclagem do Ministério do Meio Ambiente
Secretaria de Assistência Social de Volta Redonda comemora 35 anos com lançamento de projeto voltado ao bem-estar dos servidores
Evento nesta quinta-feira (30), no Clube Comercial, celebrou o trabalho dedicado à população, além de comemorar o Dia do Funcionalismo Público
