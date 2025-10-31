Guarda Municipal atuou em apoio à Polícia Militar - Foto: Divulgação/Semop

Publicado 31/10/2025 16:07

Volta Redonda - Um acidente envolvendo uma moto e um carro na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), na altura do bairro Belmonte, deixou um homem de 26 anos ferido na manhã desta sexta-feira (31), em Volta Redonda. O detalhe é que ambos os condutores não eram habilitados, ou seja, não possuíam CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A Guarda Municipal foi chamada para atuar em apoio à Polícia Militar no acidente.

O ferido conduzia uma moto, Honda CG, e foi encaminhado ao Hospital São João Batista (HSJB). Além da falta de habilitação, a motocicleta, que é propriedade de outra pessoa, estava sem retrovisores e com outras irregularidades. O veículo foi removido ao depósito público.

Já a motorista do carro (um Citroën C3), uma mulher de 25 anos, não se feriu. O carro pertence a outra pessoa e foi liberado do local após a apresentação de um condutor habilitado.

Ambos foram autuados por dirigir sem possuir CNH, e os respectivos proprietários dos veículos responderão por permitir a posse de veículo automotor a pessoa inabilitada, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, ressaltou o trabalho conjunto entre os agentes e a importância da fiscalização. “Esse tipo de ocorrência reforça a importância das ações integradas que temos realizado diariamente em Volta Redonda, envolvendo a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Dirigir um veículo é muito mais do que saber colocá-lo em movimento, mas é preciso ter atenção, estar atento às condições do veículo e conhecer as leis de trânsito – algo que um inabilitado não possui. Enquanto alguns falam em ‘indústria da multa’, nós temos atuado visando salvar vidas. Parabéns a todos os agentes envolvidos”, afirmou o secretário.

Ações de prevenção e educativas

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) vem reforçando suas ações de repressão às irregularidades, além de prevenção e conscientização no trânsito, com foco na redução de acidentes e na preservação de vidas.

Entre as principais iniciativas estão o uso de tecnologia, com mais de duas mil câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública); a fiscalização constante, com patrulhamentos e ações educativas; e a participação da sociedade, por meio de denúncias de irregularidades.

A administração municipal também investe em capacitação gratuita de motociclistas através do curso “Pilotagem Segura e Cidadã”, que oferece técnicas preventivas e de direção defensiva a habilitados. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (24) 99288-5500.

Outro destaque são os projetos “Guarda Mirim” e “Piloto Cidadão”, que oferecem noções de segurança no trânsito, este último voltado a adolescentes de 14 a 17 anos, com o atrativo do kart; e o programa “Minicidade do Trânsito”, que proporciona experiências práticas a crianças e jovens sobre comportamento seguro nas vias, utilizando um espaço que reproduz um ambiente urbano com ruas, cruzamentos, semáforos e sinalização.