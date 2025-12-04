O dia foi realizado no parque Aldeia das Águas, em Barra do PiraíFoto: Divulgação/SMPD
Volta Redonda leva 300 PCDs a complexo aquático em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
Incluindo três pessoas cegas, grupo levado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência aproveitou momento de lazer acessível e fortalecimento da inclusão no Aldeia das Águas
Volta Redonda leva 300 PCDs a complexo aquático em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
Incluindo três pessoas cegas, grupo levado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência aproveitou momento de lazer acessível e fortalecimento da inclusão no Aldeia das Águas
Volta Redonda consolida condição de polo regional de Segurança Pública
Além das iniciativas fundamentais para redução da criminalidade, município termina o ano com as obras do Batalhão de Ações com Cães da PM avançando e anúncios de nova sede da PF e de futuro Batalhão Ambiental
Fundação Beatriz Gama forma mais de 300 alunos em cursos profissionalizantes
Cerimônia reforça a importância da qualificação para ampliar oportunidades no mercado de trabalho
Volta Redonda realiza última edição de 2025 do Marco Zero Cultural no domingo (7)
Evento na Praça Cardeal Pacelli (em frente à Igreja de Santo Antônio), no bairro Niterói, vai levar arte, cultura, lazer e gastronomia para moradores e visitantes
Prefeitura de Volta Redonda entrega área de lazer e convivência aos moradores do bairro Eucaliptal
Comunidade comemorou a reforma geral da Praça 7 de Setembro, que ganhou o nome de Hermínio Ribeiro, na noite dessa quarta-feira (3)
Ilha São João, em Volta Redonda, recebe 4ª edição do Mega Sul Fluminense no domingo (7)
Evento automotivo acontece das 9h às 19h; ingresso será solidário, mediante doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.