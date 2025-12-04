O dia foi realizado no parque Aldeia das Águas, em Barra do Piraí - Foto: Divulgação/SMPD

O dia foi realizado no parque Aldeia das Águas, em Barra do PiraíFoto: Divulgação/SMPD

Publicado 04/12/2025 16:46

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), levou nessa quinta-feira, dia 4, um grupo de 300 pessoas com deficiência (PCDs), incluindo três pessoas cegas, para participar de mais uma edição do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência em Parques e Atrações Turísticas (DNPD), realizado no parque Aldeia das Águas, em Barra do Piraí.

Esta foi a primeira vez que a SMPD participa oficialmente do evento, promovido anualmente pelo parque e que reúne instituições voltadas para pessoas com deficiência. A edição deste ano recebeu cerca de 1.800 crianças de várias cidades da região.

De acordo com o secretário da Pessoa com Deficiência de Volta Redonda, Washington Uchôa, a participação da cidade foi fruto de um diálogo iniciado pela secretaria com o parque. “Este é o primeiro ano em que participamos dessa ação tão importante. Entrei em contato com o parque no meio do ano, perguntando sobre a possibilidade de levarmos nossas crianças, e fomos convidados a integrar o evento. É uma iniciativa que promove inclusão de forma prática e afetuosa, oferecendo um dia inteiro de lazer, segurança e acolhimento”, afirmou Uchôa.

O secretário destacou ainda o impacto social da atividade. “Para muitas dessas pessoas essa é uma oportunidade única de vivenciar um espaço de lazer acessível e acolhedor. Momentos como este fortalecem a inclusão, ampliam o sentimento de pertencimento e fazem diferença real na vida das famílias atendidas pela secretaria.”

Além da experiência no parque, famílias atendidas pela SMPD relatam que o apoio da secretaria tem transformado suas rotinas e possibilitado avanços emocionais e sociais. A maranhense Rosiane Souza de Oliveira, mãe de João Lucas, de oito anos, fala sobre seu processo de acolhimento.

“A chegada da minha família a Volta Redonda coincidiu com um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu estava perdida e ainda tentando compreender o diagnóstico do meu filho. Quando conheci a secretaria, fui acolhida de forma que mudou nossa trajetória. Hoje sou outra mulher, mais firme, consciente e equilibrada. Tenho gratidão profunda por esse trabalho, que transforma famílias inteiras”, relatou Rosiane.

Já Graciane Monteiro de Paula, mãe do pequeno Eduardo, destaca o impacto do acesso à informação e aos programas de apoio. “Eu me sentia sozinha e sem orientação. A secretaria foi um norte: me mostrou caminhos, explicou direitos e ofereceu apoio real, como o abafador, que permitiu ao meu filho participar de eventos que antes eram impossíveis. No (projeto) ‘Cuidando de Quem Cuida’, descobri que não estou sozinha. O suporte da equipe mudou a nossa vida”, disse Graciane.

O evento DNPD, realizado há três anos pelo Aldeia das Águas, fecha as portas ao público geral para receber exclusivamente pessoas com deficiência e instituições convidadas. O dia é totalmente dedicado ao lazer inclusivo, com estrutura preparada para acessibilidade e segurança, consolidando-se como uma das iniciativas sociais mais relevantes da região.