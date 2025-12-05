A homenagem aconteceu em uma cerimônia na cidade do Rio de Janeiro - Foto: Júlio Araújo/Semop

Publicado 05/12/2025 14:13

Volta Redonda - O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Henrique, recebeu nesta quinta-feira (4), em cerimônia no Rio de Janeiro, a Medalha de Mérito Cinófilo em reconhecimento à sua colaboração na construção do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, em Volta Redonda. A unidade, que está sendo erguida no bairro Roma, deve ser concluída até abril de 2026 e vai fortalecer o combate ao crime organizado em toda a região do Médio Paraíba.

A honraria foi entregue ao secretário de Volta Redonda pelas mãos do comandante do BAC, tenente-coronel Luciano Barbosa, que destacou a relevância de Coronel Henrique para a atuação da unidade especializada no Médio Paraíba.

“Coronel Henrique é um gestor de extrema dedicação, comprometido com a segurança e com a integração entre os órgãos. Sua colaboração foi essencial para o avanço das atividades do BAC, e esta medalha simboliza o reconhecimento por todo apoio prestado à evolução do serviço cinófilo no estado do Rio de Janeiro.”, disse Barbosa.

Coronel Henrique disse que a chegada do BAC a Volta Redonda representa um passo concreto no fortalecimento da segurança pública não só da cidade, mas de toda a região, e agradeceu a honraria.

“Receber esta medalha é uma grande honra. Representa não apenas meu esforço por uma cidade melhor, mas o trabalho incansável de toda a equipe da Secretaria de Ordem Pública. Volta Redonda está avançando cada dia mais na segurança pública, consolidando um modelo de gestão que une estratégia, investimento e integração entre forças de segurança. Nosso compromisso é entregar uma cidade cada vez mais segura para todos”, afirmou o secretário.

A Medalha de Mérito Cinófilo é uma honraria concedida pela Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) para reconhecer cães e policiais por serviços prestados, especialmente em operações com cães treinados para detectar drogas e armas. A medalha também pode ser entregue a personalidades e instituições civis que colaboram com o BAC.

O evento reuniu diversas autoridades civis e militares, entre elas o deputado estadual Munir Neto e o comandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), tenente-coronel Marcelo Gorbage, que também foram homenageados. Durante a solenidade, policiais militares que atuaram na megaoperação no Complexo da Penha e Cruzeiro, marcada por confrontos intensos e alto risco operacional, também receberam honrarias em reconhecimento à coragem, preparo técnico e espírito de missão.