O programa lançado pela prefeitura em março de 2022, sendo um marco no avanço do tratamento do câncer pelo SUS no municípioFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 05/12/2025 14:17

Volta Redonda - A Linha de Atenção Oncológica (LAO) da Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda (SMS) ultrapassou os dois mil pacientes atendidos em três anos e nove meses de implantação. O programa lançado pela prefeitura em março de 2022, sendo um marco no avanço do tratamento do câncer pelo SUS (Sistema Único de Saúde) no município. Criado para diminuir o intervalo entre a suspeita do câncer e o início do tratamento – além de agilizar os diagnósticos de câncer de mama, trato gastrointestinal (cólon, reto, estômago) e ginecológico (endométrio, ovário e colo do útero) –, a LAO tem quase 90% (89,3%) do público formado por mulheres.

Das mais de duas mil pessoas atendidas pela Linha de Atenção Oncológica, cerca de 17,8 % foram diagnosticadas com câncer, sendo 55% dos casos detectados nos estágios iniciais (1 e 2), quando a doença ainda está localizada e não se espalhou para outros órgãos. Este cenário é favorável, pois a probabilidade de cura é de quase 100%. Além disso, 179 pacientes tiveram diagnóstico de lesões pré-malignas, cujo tratamento impediu que viessem a ter, no futuro, o diagnóstico de câncer. Os resultados positivos são reflexo do acolhimento, diagnóstico precoce por meio de rastreio organizado e início imediato do tratamento.

A coordenadora da LAO, a médica oncologista Luciana Francisco Netto, explica que essa linha de cuidado se inicia na Atenção Primária à Saúde, formada pelas unidades básicas, onde médicos e enfermeiros identificam nos pacientes sinais de alarme que podem indicar o câncer – como, por exemplo, um nódulo palpável na mama ou sangramento nas fezes.

“O acompanhamento pela Linha de Atenção Oncológica garante a prioridade na marcação da consulta com especialista, seja com gastroenterologista, mastologista ou ginecologista, bem como na realização de exames”, falou Luciana, acrescentando que a equipe da LAO acompanha o caso para garantir agilidade na realização e resultado dos exames e marcação de consultas de retorno.

“O mais importante é que com a LAO Volta Redonda garante tratamento adequado do câncer e está ajudando a salvar vidas”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto, lembrando que o resultado positivo com a implantação do programa colocou o município como referência em todo o país.

Reconhecimento no estado e no Brasil

Neste ano, a LAO conquistou a segunda colocação na 5ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde/Cosems-RJ (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio)/IdeiaSUS-Fiocruz. O programa foi premiado, garantiu consultoria da equipe da Curadoria em Saúde da IdeiaSUS-Fiocruz, contará com a produção de vídeo e a publicação de livro sobre a prática.

Além disso, a Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda foi premiada na "20ª Mostra Brasil, aqui tem SUS", que aconteceu durante o 38º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em junho deste ano, em Belo Horizonte (MG).

Mais recentemente, o trabalho “Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda: otimizando o diagnóstico do câncer” ficou entre os cinco finalistas da edição 2025 do Prêmio Francisco Dornelles de Inovação Municipal, promovido pela Fundação Francisco Dornelles e o Centro de Liderança Pública (CLP), que vai anunciar os trabalhos vencedores na próxima quarta-feira (10).