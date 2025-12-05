Equipe de robótica Thunderbots, da Escola Municipal Espírito Santo, visitou o gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Equipe de robótica Thunderbots, da Escola Municipal Espírito Santo, visitou o gabinete do prefeito Antonio Francisco NetoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 05/12/2025 14:20

Volta Redonda - A equipe Thunderbots, da Escola Municipal Espírito Santo, unidade de ensino da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda, alcançou resultados de destaque na etapa nacional do Fira Roboworld Cup, realizada na última semana, em Santo André (SP). Os alunos conquistaram o primeiro lugar na categoria Cliff Hanger e o terceiro no Cabo de Guerra, garantindo vaga na fase final da competição, que acontecerá no Canadá, em 2026.

Os estudantes visitaram o gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto nessa quinta-feira (4), apresentando seus projetos, medalhas e troféus, que simbolizam o empenho e a dedicação do grupo. Eles estiveram acompanhados da diretora Cláudia Teixeira e da professora e técnica da equipe, Elaine Fialho, responsáveis por incentivar e orientar o trabalho inovador realizado pelos jovens.

O prefeito Antonio Francisco Neto parabenizou os estudantes e ressaltou a importância do investimento em ciência, tecnologia e inovação no ambiente escolar, destacando o orgulho que a equipe leva para toda a comunidade.

“Quero parabenizar cada integrante da equipe, seus professores, a direção da Escola Municipal Espírito Santo e todas as famílias que apoiam e incentivam esse trabalho tão importante. Vocês mostram que a educação pública tem força, tem talento e tem futuro”, afirmou o prefeito, ressaltando o compromisso da prefeitura em continuar investindo, apoiando e acreditando no potencial dos jovens.

Projeto premiado

Criada em 2023, a Thunderbots nasceu de um projeto que já vinha sendo desenvolvido há 10 anos, nos Sábados na Escola. Em pouco tempo, a equipe se consolidou como referência: somente neste ano, já foram 27 premiações em competições regionais e nacionais.

Ana Clara Goulart da Silva, de 15 anos, declarou que aprendeu que não basta querer participar da robótica, tem que ter paixão e amar muito. “Muitas vezes a gente já ficou treinando de 6h até a escola fechar, no turno da noite, tem que ter muita garra. É uma vivência totalmente diferente do que eu poderia imaginar, eu conheci lugares diferentes, vi coisas diferentes. Tem um peso a mais por a gente ser uma cidade do interior, uma escola pública, as pessoas têm uma visão diferente da gente, e eu tenho muito orgulho de carregar no peito o símbolo de Volta Redonda. A gente tem muito orgulho de tudo que acontece e de todo o apoio que nós temos, quero agradecer à professora Elaine, à nossa diretora Cláudia e ao prefeito Neto”, afirmou.

A professora e técnica da equipe, Elaine Fialho, lembrou que. mesmo diante de dificuldades, a equipe Thunderbots mostrou força, dedicação e persistência. “A robótica educacional na Escola Municipal Espírito Santo vai muito além da montagem de equipamentos e da participação em torneios. Ela transforma vidas. O projeto estimula o raciocínio lógico, a criatividade, o trabalho em equipe e a superação de desafios, preparando nossos estudantes para um futuro cada vez mais tecnológico e repleto de novas oportunidades. Cada peça encaixada, cada código testado, cada obstáculo vencido representa um avanço não só acadêmico, mas também humano.”

“Esse projeto começou com o Sábado na Escola, muito pequeno, a gente não tinha muito material, que é muito caro. Depois a gente foi vendo a necessidade de sair do nosso município e, com o apoio da SME, a gente foi conseguindo mais material. A professora Elaine foi pesquisando e nós continuamos trabalhando durante as aulas de informática, e conseguimos vencer”, declarou a diretora da escola, Cláudia Teixeira.