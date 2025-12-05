Município atinge excelência em critérios nacionais de divulgação e acesso às informações públicas - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 05/12/2025 16:10

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag), conquistou um importante reconhecimento nacional na área de gestão pública. O resultado, divulgado esta semana, confirmou que Volta Redonda foi contemplada com o Selo Ouro de Qualidade em Transparência Pública, concedido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), por meio do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). A entrega oficial ocorrerá na próxima semana, quando o município receberá o selo.

O Selo Ouro é um dos mais relevantes certificados do país no campo da transparência governamental e é concedido apenas aos entes que atendem plenamente aos critérios essenciais de publicação de informações e às boas práticas de acesso público aos dados.

A avaliação analisou uma série de itens obrigatórios e essenciais, como divulgação de receitas e despesas, contratos e licitações, andamento de obras, folha de pagamento, estrutura administrativa, acessibilidade e instrumentos de participação social.

Como resultado, o Portal da Transparência de Volta Redonda alcançou 90,24% de conformidade nos itens obrigatórios e 100% nos itens essenciais, desempenho que evidencia a seriedade com que a gestão trata a publicidade dos atos e o uso dos recursos públicos.

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, a conquista reflete o esforço conjunto das equipes e o reconhecimento reforça o compromisso da administração municipal em assegurar informações claras, acessíveis e permanentemente atualizadas, consolidando uma relação de confiança com o cidadão.

“Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, fortalecendo a ética, a responsabilidade fiscal e o respeito ao cidadão. A transparência é fundamental para garantir credibilidade e confiança na gestão pública”, afirmou o prefeito.

A secretária de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão, Cora Peixoto, ressaltou que o avanço é fruto de um processo contínuo de aperfeiçoamento. “Receber o Selo Ouro nos motiva a seguir investindo em tecnologia, modernização dos sistemas e melhoria dos processos internos. Nosso compromisso é manter o Portal da Transparência sempre atualizado e alinhado às normas vigentes, oferecendo ao munícipe um ambiente completo, claro e acessível”, disse a secretária.

Com o Selo Ouro, Volta Redonda se consolida como referência regional em transparência pública, mantendo o foco em novas metas, entre elas, a busca pelo Selo Diamante, nível máximo do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP).