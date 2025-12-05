Projeto da Semop, em parceria com a Assistência Social, reforça formação cidadã e inclusão no município - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 05/12/2025 16:22

Volta Redonda - Em uma cerimônia marcada por emoção e o sentimento de superação, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda formou 64 alunos no projeto Guarda Mirim nesta sexta-feira (5), no auditório da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), no bairro Aterrado. O programa educacional atendeu, nos últimos três meses, crianças assistidas pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Açude, além de associados da Apadem (Associação de Pais de Autistas e Deficientes Mentais) e da Apadefi (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos).

A cerimônia contou com a presença do prefeito Antonio Francisco Neto; do deputado estadual Munir Neto; do secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique; do comandante da Guarda Municipal, Silvano de Paula; da subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcez; além de representantes do Cras Açude, Apadem e Apadefi. Todos destacaram a importância de políticas públicas voltadas à inclusão.

“Hoje é um dia muito importante para Volta Redonda. Tenho certeza que a nossa cidade vai ficar mais segura ainda com vocês, porque graças ao Coronel Henrique nós já temos uma cidade segura e referência na segurança pública em todo o país. E é dele também a iniciativa da Guarda Mirim, assim como o Munir, que tem nos ajudado muito a fazer tudo o que nós estamos fazendo em Volta Redonda. Obrigado aos pais e responsáveis por acreditarem nesse projeto, nós temos muito orgulho de todos”, disse o prefeito Neto, solicitando aos presentes uma grande salva de palmas aos formandos.

A Guarda Mirim é um projeto da Semop e conta com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas). Além da formação cidadã, a iniciativa tornou-se um instrumento de transformação social em Volta Redonda, fortalecendo a autonomia, responsabilidade e consciência coletiva nos participantes. Criada em 2009 pelo então comandante da Guarda Municipal, Coronel Henrique, a iniciativa já formou centenas de pessoas ao longo dos anos.

Ao longo dos últimos três meses, os participantes vivenciaram conteúdos sobre educação no trânsito, segurança pública e moral cívica, além de participarem de visitas guiadas a instituições como o Corpo de Bombeiros, a Polícia Federal, o Batalhão da Polícia Militar, o Kartódromo Internacional, o Estádio da Cidadania, a sede do Volta Redonda Futebol Clube, entre outros locais. As experiências ampliam a compreensão sobre responsabilidade social e o papel de cada cidadão na construção de uma cidade mais segura e solidária.

“Queria agradecer a todos os parceiros, porque ninguém faz nada sozinho. É um projeto transformador e que agora tem esse viés da inclusão social. Mas saibam que nós aprendermos mais com vocês do que vocês conosco. Quero agradecer às instituições e aos pais por acreditarem, porque é muito importante que a sociedade confie na Segurança Pública para que possamos continuar avançando. Volta Redonda é hoje uma cidade cada vez mais segura graças à participação da sociedade e os guardas mirins também têm participação nisso”, disse Coronel Henrique.

A presidente da Apadem, Thaís Vasconcellos, também agradeceu a confiança das famílias e valorizou a parceria que existe entre a sociedade civil e o Poder Público em Volta Redonda. “É um projeto de equidade e inclusão, que possibilitou que pessoas com deficiência pudessem ir a lugares aonde eles não iriam. Nós estamos vivendo em um município com desenvolvimento humano, com gestores que se preocupam com as pessoas. É um prazer imenso ter feito parte desse momento”, afirmou.

A diretora da Apadefi, Rosângela Simeão, destacou o profissionalismo e o carinho dos funcionários da Semop com os assistidos da entidade e disse que a formatura foi um momento de muita alegria para todos. “Tudo foi realizado com muito carinho. Os instrutores do projeto, sempre muito atenciosos, proporcionaram experiências que foram muito importantes para eles. Realmente pessoas com deficiência foram inseridas nos ambientes como se não tivessem qualquer limitação. Seja dentro de um carro de polícia, um kart ou em uma das bicicletas da Minicidade do Trânsito. Eles viraram parte da família Apadefi. É uma gratidão muito grande”, agradeceu.

Apresentações emocionam o público

Um dos momentos mais marcantes da solenidade foram as apresentações musicais feitas pelos formandos. Para muitos dos participantes da Apadem e da Apadefi – que convivem com limitações físicas, cognitivas ou de aprendizagem – apresentar-se diante do público representou mais que um gesto simbólico: foi a celebração de uma conquista. A emoção tomou conta de familiares, autoridades e convidados, que aplaudiram de pé cada interpretação.