O evento levou uma série de serviços gratuitos aos moradoresFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 05/12/2025 16:28

Volta Redonda - A Praça Raimundo Gomes da Costa, no bairro Belmonte, em Volta Redonda, foi palco nesta sexta-feira (5) de mais uma edição do projeto “Juventude no Seu Bairro”, iniciativa da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), em parceria com Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), o gabinete do deputado estadual Munir Neto, a Associação de Moradores do Belmonte e outras instituições. O evento levou uma série de serviços gratuitos aos moradores.

Durante todo o dia, a população teve acesso a cadastros para oficinas de inclusão digital; atendimentos de saúde; orientações sobre o CadÚnico; emissão de documentos; serviços de beleza; vagas de trabalho e estágio; e distribuição de algodão doce, pipoca e cachorro-quente.

Carolina Marques é moradora do bairro Siderlândia e aproveitou a oportunidade para tirar a segunda via da Carteira de Identidade. “Ter uma oportunidade como essa, pertinho de casa, facilita muito a nossa vida, o dia a dia com correria, por ter criança, dá para adaptar dentro da dinâmica. Acho uma oportunidade, uma iniciativa muito incrível”, disse.

Moradora do Belmonte, Maria da Conceição da Silva destacou a importância de eventos como esse para a comunidade. “Eu vou tirar a segunda via da Identidade, mas eu gostei muito do trabalho. Meu esposo veio cortar o cabelo também. Essa iniciativa nos bairros é muito boa para chamar atenção das pessoas, porque tem gente que precisa e não sabe onde procurar. Muito bom esse trabalho aqui no bairro”, afirmou.

O secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, reafirmou a importância de levar eventos como esse ao encontro da comunidade. “É muito gratificante, através da Secretaria da Juventude e todas essas parcerias, poder trazer os serviços essenciais para a comunidade, onde muitos não teriam acesso se não fosse por esse projeto. É uma iniciativa muito importante para a secretaria da Juventude e para a população de Volta Redonda. Estamos fechando a agenda de 2025 com essa edição do Belmonte, mas já preparando tudo para as edições de 2026. Já temos até a primeira marcada para o dia de 6 de março, no bairro Vila Brasília”.

Serviços

Durante o evento, a Sejuv realizou cadastros para oficinas de inclusão digital, além de divulgar programas voltados à juventude. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também ofereceu vacinação, aferição de pressão arterial e orientações sobre cuidados com a saúde.

Já a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) levou ao evento o Caminhão do Cabelo, com serviços gratuitos de corte, barbearia e tranças. O público também teve acesso aos serviços do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), com orientações sobre o CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), além de distribuição de pipoca e algodão doce.

O UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), em parceria com a Transportes Excelsior, levou o Food Truck Solidário com distribuição de cachorro-quente nutritivo, com molho feito com legumes.

Outras instituições e órgãos também participaram da ação. A Junta Militar prestou orientações sobre alistamento e emissão de certificado de reservista, enquanto o Detran-RJ (Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro) realizou emissão de Carteiras de Identidade (RG). A Fundação Leão XIII ofereceu isenção de taxas para segunda via de documentos – como certidões de nascimento, casamento e óbito –, habilitação para casamento e emissão do Vale Social Municipal.

O Centro Profissional Traine esteve presente com captação de currículos e cadastro para vagas de emprego, estágio e Jovem Aprendiz. O Sine (Sistema Nacional de Emprego) também participou com cadastro de trabalhadores, emissão de carteira digital e captação de currículos.