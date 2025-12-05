O evento levou uma série de serviços gratuitos aos moradoresFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Volta Redonda: ‘Juventude no Seu Bairro’ leva serviços gratuitos aos moradores do Belmonte
População teve acesso a cadastros para oficinas de inclusão digital; atendimentos de saúde; orientações sobre o CadÚnico; emissão de documentos; serviços de beleza; e vagas de trabalho e estágio
Ordem Pública forma 64 guardas mirins em cerimônia marcada por emoção e superação em Volta Redonda
Projeto da Semop, em parceria com a Assistência Social, reforça formação cidadã e inclusão no município
Prefeitura de Volta Redonda conquista Selo Ouro de Transparência Pública
Município atinge excelência em critérios nacionais de divulgação e acesso às informações públicas
Alunos da rede municipal de Volta Redonda conquistam 1º e 3º lugares no Fira Roboworld Cup e garantem vaga na etapa mundial
Equipe de robótica Thunderbots, da Escola Municipal Espírito Santo, visitou o gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto
Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda ultrapassa 2 mil atendimentos em três anos de atividades
Programa da Secretaria Municipal da Saúde promove diagnóstico precoce e agilidade no início do tratamento do câncer para aumentar a chance de cura
Secretário de Ordem Pública de Volta Redonda recebe medalha por apoio ao Batalhão de Ação com Cães
Homenagem a Coronel Henrique reconhece a atuação dele na construção da companhia especializada, que ficará no Roma, reforçando a segurança de toda a região
Volta Redonda leva 300 PCDs a complexo aquático em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
Incluindo três pessoas cegas, grupo levado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência aproveitou momento de lazer acessível e fortalecimento da inclusão no Aldeia das Águas
