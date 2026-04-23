Ação em parceria com a unidade da Atenção Primária à Saúde aconteceu durante encontro do Grupo de Convivência do bairro - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Ação em parceria com a unidade da Atenção Primária à Saúde aconteceu durante encontro do Grupo de Convivência do bairroFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 23/04/2026 14:22

Volta Redonda - A equipe da Linha de Atenção Oncológica (LAO) de Volta Redonda, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), esteve no bairro Siderlândia para divulgar e marcar consultas do Prevenir 50+, voltado para pessoas de 50 a 74 anos de idade. O programa de prevenção ao câncer de pulmão, mama e gastrointestinal faz busca ativa pelo público-alvo para avaliação da saúde em geral, como índice glicêmico, pressão arterial e outros.

O Prevenir 50+, lançado há pouco mais de um ano, está implantado em quatro Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) piloto. Além do Siderlândia, está nas unidades Nova Primavera, Retiro I e Água Limpa I. Todas vão receber a equipe da LAO em encontro de divulgação e marcação de consultas para o programa, que devem ser bianuais.

De acordo com a coordenadora da LAO, a médica-oncologista Luciana Francisco Netto, o objetivo da conversa com os moradores dos bairros onde o Prevenir 50+ está implantado é reforçar a importância da prevenção.

“Antigamente, as doenças transmissíveis eram a principal causa de mortalidade da população. Hoje, com a ampliação da cobertura de saneamento básico e vacinal, as doenças crônicas não transmissíveis são as que mais matam. Hipertensão, diabetes, colesterol alto e o câncer, que pode estar ligado a questões como obesidade, sedentarismo e tabagismo”, pontuou a médica.

A conscientização da população e o rastreio do público-alvo é fundamental para o sucesso do Prevenir 50+. Para isso, a equipe da LAO vai percorrer as unidades já inseridas no programa. Além disso, o Prevenir 50+ ganhou uma enfermeira exclusiva, responsável pelas consultas e pedidos de exames de sangue, além de colonoscopia e mamografia, por exemplo, quando identificados fatores de risco para o câncer.

“A enfermeira Joice Pinheiro ajudou a ampliar o alcance do programa. Em dez meses, desde o lançamento do Prevenir 50+, disponibilizamos 545 consultas. Após a chegada da profissional, somente em março deste ano, foram 147 consultas realizadas”, falou Luciana Netto, ressaltando que o programa será ampliado, gradualmente, para todas as unidades da Atenção Primária em Saúde de Volta Redonda.

Roda de conversa e aula de educação física

A ação da equipe do Prevenir 50+ ocorreu durante encontro do Grupo de Convivência Tempo de Esperança, com o educador físico da UBSF Siderlândia, Matheus Moreira da Silva, que ocorre duas vezes na semana. Ele reforçou a importância da atividade física regular e da alimentação saudável na prevenção das doenças que estão no foco do programa, e fez exercícios de mobilidade com os presentes.

José Gomes Maciel, de 75 anos, já está fora do público-alvo do Prevenir 50+, mas afirmou que cuidar da saúde tem sido prioridade. “Além de consultas regulares, estou me dedicando aos exercícios. Já perdi quase dez quilos. Me sinto mais leve e as taxas melhoraram”, disse, ressaltando que apesar de não estar na faixa etária do programa, será multiplicador da importância da prevenção na comunidade e na família. “Vou falar para todo mundo procurar a unidade”.

Wilson dos Santos, de 65 anos, faz parte do Grupo de Convivência e aproveitou para marcar a consulta com a enfermeira do Prevenir 50+. “Sou do time de quem procura se antecipar à doença e não do ‘quem procura, acha’. É muito melhor tratar do problema no início do que esperar agravar. Acredito nos especialistas, eles estudaram para isso”, comentou.

Também participaram do encontro a enfermeira Mirian Campos, gerente da UBSF Siderlândia; a médica da unidade, Bruna Carreiro; além da enfermeira Nathália Beatriz de Almeida, que também faz parte da coordenação dos programas de prevenção ao câncer da SMS; e da jornalista Franciele Bueno, que também compõe a equipe da Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda.