Com todo o acolhimento recebido pela Assistência Social do município, Daniela conseguiu transformar dor em criação - Foto: Divulgação/Smas

Com todo o acolhimento recebido pela Assistência Social do município, Daniela conseguiu transformar dor em criaçãoFoto: Divulgação/Smas

Publicado 23/04/2026 17:12

Volta Redonda - Uma história de força, arte e recomeço. Assim pode se dizer da trajetória de Daniela Gomes, natural de Recife, em Pernambuco, e que encontrou em Volta Redonda a ajuda necessária para mudar a vida. Mãe de duas meninas de 13 e 16 anos, a diarista chegou ao município do Sul Fluminense em 2022 para um tratamento nos rins e decidiu ficar. Em Volta Redonda, foi acolhida pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Água Limpa, onde teve a oportunidade de participar da oficina de Artes em Feltro, promovida pelo Programa da Inclusão Produtiva da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).

Hoje ela está recuperada de uma situação de agressões do marido e outras dificuldades no passado. “Por não aceitar passar fome, nem aceitar a violência doméstica, eu tive que sair de Recife. Cheguei (a Volta Redonda) com duas mochilas e duas crianças, não tinha onde ficar”, conta Daniela, tomada pela emoção.

Com todo o acolhimento recebido pela Assistência Social do município, Daniela conseguiu transformar dor em criação, superou traumas e conquistou sua própria fonte de renda e independência financeira com o artesanato. E com a autoestima restaurada, conseguiu até o reencontro com a família depois de quase 10 anos de distância.

“Comecei a costurar, e foi onde eu expandi. E fiz até uma viagem para Recife. Comprei três passagens com o dinheiro que eu vendia a rifa dos produtos produzidos. Fui pra Olinda, curti o carnaval, minha mãe, o foco todo é minha família. Vim renovada de lá, com o amor que a minha família me deu”, relata Daniela.

Instrutora de artesanato que ensinou Daniela com a arte com feltros, Darcilei Muniz Vidal falou sobre a felicidade de ter participado e contribuído de alguma forma para a mudança de vida da aluna. “O testemunho da Daniela me deixou muito feliz. Você ter mudado a vida de um ser humano vale muito mais do que qualquer salário, qualquer coisa que você ganhe. É um trabalho muito gostoso e muito gratificante.”

A coordenadora do Cras Água Limpa, Rogéria Rodrigues, destacou a importância do serviço e do acolhimento ofertados a Daniela e que contribuíram para um novo caminho para a vida da pernambucana que adotou Volta Redonda como lar.

“Nós a abraçamos, a ideia de ela fazer o trabalho, e ver o sorriso do usuário dizendo: ‘Olha, consegui rever minha família, consegui ver minha mãe’. Tudo por conta da venda do trabalho da oficina produtiva do Cras”, relata a coordenadora.

Programa de Inclusão Produtiva e Geração de Renda

Assim com a história de Daniela, inúmeras outras são transformadas diariamente por meio das oficinas ofertadas pelo Programa de Inclusão Produtiva. Ligado ao Departamento de Proteção Social Básica da Smas, o programa já conta com três unidades do Centro de Inclusão Produtiva (CIP), nos bairros Jardim Vila Rica, Vila Mury e Verde Vale; com o Centro de Educação e Produção Alimentar (Cepa), no bairro São Sebastião; e mais três quiosques que comercializam a produção gerada pelos usuários. Na Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, no Centro, há um box de produtos alimentícios, assim como no Mercado Popular da Vila Santa Cecília, que também abriga outro espaço para venda de artesanato.

As oficinas de Capacitação e Inclusão Produtiva priorizam as famílias em situação de vulnerabilidade social vindas da rede de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, com idade acima de 16 anos, mas também disponibilizam vagas para a comunidade. A cada quadrimestre, são ofertadas vagas para capacitação profissional em cerca de dez áreas de atuação.

As aulas acontecem nos Cras; nos centros de Convivência; e nos centros de Inclusão Produtiva e de Educação e Produção Alimentar.

“Daniela, assim como outros tantos alunos, são acolhidos em cursos que não são só de inclusão no mercado de trabalho, mas que também permitem famílias empreenderem. São capacitações, qualificações importantes para as comunidades atendidas, beneficiando pessoas de várias e idades, impactando positivamente as famílias”, declarou a subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez.