Atividade reuniu usuários do Centro Pop, profissionais e integrantes da rede de atendimento - Foto: Divulgação

Atividade reuniu usuários do Centro Pop, profissionais e integrantes da rede de atendimentoFoto: Divulgação

Publicado 19/08/2026 15:36

Volta Redonda - A Prefeitura de A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realizou nesta quarta-feira, dia 19, uma gincana em alusão ao Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. A atividade reuniu usuários do Centro Pop, profissionais e representantes da rede de atendimento, proporcionando uma manhã de esporte, lazer, convivência e fortalecimento de vínculos.

A ação encerrou a programação especial realizada durante o mês de agosto pelo município, que tem como objetivo promover a integração, dar visibilidade às pessoas em situação de rua e apresentar os serviços e políticas públicas disponíveis na cidade. A programação também reforça a importância do atendimento humanizado, da garantia de direitos e da construção de uma rede de proteção cada vez mais articulada.

A coordenadora do Centro Pop, Bianca Viana, destacou que a gincana já se tornou um momento aguardado pelos usuários e que a atividade representa mais do que uma oportunidade de lazer.

“Hoje é um dia muito importante para quem está em situação de rua e, por isso, quisemos encerrar nossa programação justamente no dia 19, trazendo essa representatividade. A gincana proporciona recreação, diversão e, principalmente, um sentimento de pertencimento e coletividade. Eles trabalham em equipe, se enxergam no outro e fortalecem os vínculos. É um momento que eles esperam durante todo o ano e que representa também a resistência e a força de estarem juntos enquanto coletivo”, afirmou Bianca.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, ressaltou que iniciativas como a gincana fazem parte de uma política de atendimento que busca enxergar a pessoa em situação de rua para além de suas necessidades imediatas.

“Nosso trabalho é garantir que a população em situação de rua tenha acesso aos seus direitos, aos serviços públicos e, principalmente, seja atendida com respeito, dignidade e humanidade. Uma atividade como essa é importante, porque promove convivência, aproxima as pessoas e fortalece vínculos. A assistência social precisa estar presente em todos esses momentos, oferecendo acolhimento e construindo caminhos para que essas pessoas possam superar situações de vulnerabilidade”, destacou Rosane.

A diretora do Departamento de Proteção Especial Social (DPES) da Smas, Mariana Pimenta, também destacou a importância da integração entre os usuários e os profissionais que atuam na rede.

“A gincana é um momento de convivência e de fortalecimento de vínculos, mas também representa a nossa forma de olhar para essa população com respeito e atenção. Reunir usuários, equipes e parceiros em uma atividade como essa permite criar novas relações, estimular a participação e mostrar que o atendimento não se resume às necessidades básicas. Estamos falando de pessoas, de histórias e de direitos que precisam ser respeitados e garantidos”, afirmou Mariana.

Representando a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Kelly Gomes ressaltou a importância da integração promovida pela iniciativa. “É muito importante proporcionar esse momento de interação, diálogo, diversão e união entre o Poder Público e a população em situação de rua. O dia 19 também tem esse papel de fazer com que a sociedade conheça essa realidade, reconheça que essas pessoas existem e saiba que há uma rede de serviços preparada para atendê-las”, disse Kelly.

Atendimento vai além das necessidades básicas

Entre os participantes da gincana estava Cleonildo Alves Araujo, de 43 anos, natural de Salvador, na Bahia, e morador de Volta Redonda há seis anos. Usuário dos serviços do Centro Pop, ele contou que participa das atividades oferecidas durante o dia e destacou o acolhimento recebido.

“Eu acho muito legal, muito bom o atendimento. Não é demagogia, porque já passei por outros lugares e aqui é muito bom. Eu me sinto acolhido. Essas atividades são importantes, porque fazem a gente interagir. Não é só banho, alimentação ou os serviços básicos. Tem também esse tipo de atividade, que ajuda a nossa mente e faz a gente conviver com outras pessoas”, contou.

Outro participante, Douglas Vigílio Gonçalves, de 29 anos, natural de Viçosa, em Minas Gerais, chegou a Volta Redonda em busca de trabalho e encontrou no Centro Pop apoio para reorganizar a vida. Segundo ele, o serviço também o auxiliou na regularização de documentos e na busca por oportunidades.

“Vim em busca de serviço e consegui um emprego. O Centro Pop está me ajudando bastante, principalmente com a documentação. Desde que cheguei, tive muito direcionamento e recursos que não tive onde morava antes. Achei muito bom o atendimento e as oportunidades que encontrei aqui”, relatou.

Volta Redonda participa do Plano Nacional Ruas Visíveis

A realização das atividades também está alinhada à participação de Volta Redonda no Plano Nacional Ruas Visíveis, iniciativa do Governo Federal coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), voltada ao enfrentamento das vulnerabilidades e à promoção dos direitos da população em situação de rua. O plano reúne 99 ações organizadas em sete eixos estratégicos: Assistência Social e Segurança Alimentar; Saúde; Violência Institucional; Cidadania, Educação e Cultura; Habitação; Trabalho e Renda; e Produção e Gestão de Dados.

Em Volta Redonda, o município já iniciou o processo de construção das ações relacionadas ao plano. O prefeito Antonio Francisco Neto assinou o decreto de participação e, neste momento, o município trabalha na elaboração de um diagnóstico da população em situação de rua, etapa necessária para subsidiar a construção do plano municipal e definir ações de forma articulada entre as diferentes políticas públicas.

“A adesão ao Ruas Visíveis representa um avanço importante, porque amplia o olhar para essa população e mostra que o atendimento precisa envolver diferentes áreas. A Assistência Social tem um papel fundamental, mas precisamos da participação da Saúde, Habitação, Trabalho e Renda, Educação, Cultura, Direitos Humanos e outras políticas. O diagnóstico que estamos iniciando será fundamental para conhecermos melhor a realidade do município e planejarmos ações que respondam de forma efetiva às necessidades dessas pessoas”, explicou Mariana, do DPES.

O Plano Nacional Ruas Visíveis foi lançado pelo Governo Federal em dezembro de 2023, em resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 976 e em consonância com as diretrizes da Política Nacional para a População em Situação de Rua, instituída pelo Decreto nº 7.053/2009. A proposta busca fortalecer a articulação entre União, estados e municípios para ampliar o acesso dessa população às políticas públicas e aos direitos fundamentais.

Para Rosane Marques, a participação de Volta Redonda reforça o compromisso do município com uma política de proteção social integrada. “Estamos avançando na construção de uma política que olha para a população em situação de rua de maneira integral. A adesão ao Ruas Visíveis nos permite fortalecer essa articulação e planejar ações a partir da realidade do nosso município. Nosso compromisso é continuar ampliando o acesso aos serviços, fortalecendo a rede e garantindo que essas pessoas sejam vistas, ouvidas e respeitadas”, afirmou a secretária.