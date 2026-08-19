Evento reuniu usuários, familiares e profissionais da Rede de Saúde MentalFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Festa Agostina do Caps Vila Esperança promove convivência e fortalecimento de vínculos em Volta Redonda
Evento reuniu usuários, familiares e profissionais da Rede de Saúde Mental em uma tarde com comidas típicas, música, danças e brincadeiras
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Câmeras da Ordem Pública ajudam a localizar e prender foragido da Justiça em Volta Redonda
Monitoramento identificou veículo usado pelo suspeito e permitiu que agentes realizassem a abordagem na Avenida Beira-Rio
Orquestra de Cordas de Volta Redonda apresenta Recital Especial Faces do Amor nesta quinta-feira (20)
Apresentação terá participação da soprano Juliana Franco e do barítono Jhonny França, além do Coro Infantojuvenil, Coro Misto e os Sopros e percussão da Banda de Concerto
Paulo Afonso de Paiva Arantes recebe homenagem póstuma da NTU por legado no transporte de passageiros
Ex-sócio das viações Elite, Colitur e Penedo e ex-presidente do Sindpass foi agraciado com a Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro
Prefeitura de Volta Redonda firma parceria com o Projeto Elos para aproximar jovens do mercado de trabalho
Iniciativa dará continuidade à preparação realizada pelo Projeto Novos Horizontes e busca conectar público-alvo às oportunidades oferecidas por empresas
Homem é preso após agredir e ameaçar o próprio pai, de 77 anos, em Volta Redonda
Suspeito, de 52 anos, foi detido em flagrante no bairro Eucaliptal pela Patrulha de Proteção ao Idoso e pela Polícia Civil
Prefeitura de Volta Redonda e Abrasel Sul Fluminense fecham parceria para impulsionar setores de alimentação fora do lar, serviços e turismo
Governo e entidade realizarão ações conjuntas para colaborar na diversificação da matriz econômica e também na geração de novos postos de trabalho e renda no município
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