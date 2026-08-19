Evento reuniu usuários, familiares e profissionais da Rede de Saúde Mental - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Evento reuniu usuários, familiares e profissionais da Rede de Saúde MentalFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 19/08/2026 11:51

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Divisão de Saúde Mental, promoveu nessa terça-feira (18) a Festa Agostina do A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Divisão de Saúde Mental, promoveu nessa terça-feira (18) a Festa Agostina do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Vila Esperança. O evento reuniu usuários, familiares e profissionais dos serviços que integram a Rede de Saúde Mental do município em uma tarde de convivência, integração e valorização da cultura popular.

A programação contou com comidas típicas, música ao vivo com Suh Moreno, danças e brincadeiras. Além de proporcionar momentos de lazer e descontração, a atividade teve como objetivo estimular a socialização, a autonomia, a participação e o fortalecimento de vínculos entre os usuários, familiares e profissionais.

Atividade reforça inclusão e participação social

Segundo o coordenador técnico do Caps Vila Esperança, Beltessazar Silva, a realização de eventos como a Festa Agostina tem um significado importante para os usuários dos serviços de saúde mental, principalmente por criar oportunidades de convivência e participação social.

“Um evento como esse pode parecer um evento comum. Porém, para um usuário de saúde mental que não está acostumado a ser bem visto por parte da sociedade, o que nós conseguimos entender é que hoje estamos novamente quebrando um paradigma. Estamos fazendo com que o usuário saia do Caps, indo ao encontro do que ele tem direito, que é viver em sociedade, participar dos eventos culturais e das festividades que acontecem na cidade”, explicou.

Beltessazar destacou ainda que o sentimento de exclusão pode fazer com que algumas pessoas deixem de participar de atividades realizadas em espaços públicos. Por isso, de acordo com ele, as ações de convivência promovidas pelo serviço também contribuem para fortalecer a autoestima e mostrar aos usuários que eles têm direito de ocupar esses espaços.

“Às vezes, o usuário de saúde mental não vai, porque se sente excluído. Então promovemos esses eventos com a intenção de mostrar para o usuário que ele é, sim, participante da sociedade, que ele é um cidadão como qualquer outro e que tem que estar inserido na sociedade”, afirmou.

Usuários destacam importância do acolhimento

Para o usuário Ildison Varanda, de 59 anos, que frequenta o Caps Vila Esperança há três anos, participar das atividades promovidas pelo serviço tem contribuído para mudanças em sua vida. Ele conta que chegou ao Caps em um momento de muita irritação e nervosismo e que hoje se sente mais tranquilo.

“Eu estou há três anos no Caps, cheguei muito bravo, muito nervoso, e hoje estou muito melhor, mais calmo, mais tranquilo. Eu participo de todos esses eventos, acho maravilhoso. Esse ano está mais top ainda. Sair da nossa zona de conforto é muito bom”, contou.

A usuária Cleonice Gonçalves de Souza, de 44 anos, também ressaltou a importância do acolhimento e da convivência durante o tratamento. Para ela, o apoio oferecido pelos profissionais e o contato com outros usuários são fundamentais.

“O acolhimento é muito importante para a gente que faz parte do tratamento de saúde mental. O apoio, o carinho, tanto do Caps Vila Esperança quanto dos outros Caps que ajudam a gente nesse tratamento. É muito importante essa amizade, esse companheirismo, o falar, o escutar, e isso faz muito bem para a gente. Estou achando essa festa muito boa, tudo maravilhoso”, afirmou.