O suspeito foi detido na Avenida Beira RioFoto: Divulgação/Semop/Segurança Presente

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Luan Campos
Volta Redonda - Câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) se mostraram mais uma vez aliadas da segurança pública de Volta Redonda. Na tarde dessa terça-feira (18), o sistema de monitoramento auxiliou na localização e prisão de um homem procurado pela Justiça. A ação foi realizada por agentes da Operação Segurança Presente, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, na altura do bairro Vila Mury.
O homem era procurado desde a semana passada, quando foi expedido um mandado de prisão contra ele em razão do descumprimento de uma medida protetiva em favor da ex-companheira. Diante de informações sobre as características do suspeito e do veículo que ele costumava utilizar, os agentes da Operação Segurança Presente solicitaram apoio à Semop.
Por meio das câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) com sistema de leitura de placas veiculares, foi possível acompanhar o deslocamento do automóvel, que deixava a região do bairro Aterrado em direção à Beira-Rio. Com a informação em tempo real, a equipe da Operação Segurança Presente se deslocou para a região e conseguiu localizar o veículo. A abordagem aconteceu quando o carro parou em um semáforo. Os agentes confirmaram a identidade do ocupante e constataram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto.
Durante a abordagem, também foi encontrada com o suspeito uma quantidade de maconha. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para o cumprimento do mandado e adoção das demais providências. O homem, que havia deixado a prisão recentemente (preso por tráfico de drogas), permaneceu preso e foi autuado também por porte de entorpecente.
A ocorrência reforça a importância do sistema de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da integração entre as forças de segurança que atuam em Volta Redonda. Até o momento, não obtivemos reposta da defesa do suspeito.