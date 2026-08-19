O suspeito foi detido na Avenida Beira Rio - Foto: Divulgação/Semop/Segurança Presente

O suspeito foi detido na Avenida Beira RioFoto: Divulgação/Semop/Segurança Presente

Publicado 19/08/2026 11:48

Volta Redonda - Câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) se mostraram mais uma vez aliadas da segurança pública de Câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) se mostraram mais uma vez aliadas da segurança pública de Volta Redonda . Na tarde dessa terça-feira (18), o sistema de monitoramento auxiliou na localização e prisão de um homem procurado pela Justiça. A ação foi realizada por agentes da Operação Segurança Presente, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, na altura do bairro Vila Mury.

O homem era procurado desde a semana passada, quando foi expedido um mandado de prisão contra ele em razão do descumprimento de uma medida protetiva em favor da ex-companheira. Diante de informações sobre as características do suspeito e do veículo que ele costumava utilizar, os agentes da Operação Segurança Presente solicitaram apoio à Semop.

Por meio das câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) com sistema de leitura de placas veiculares, foi possível acompanhar o deslocamento do automóvel, que deixava a região do bairro Aterrado em direção à Beira-Rio. Com a informação em tempo real, a equipe da Operação Segurança Presente se deslocou para a região e conseguiu localizar o veículo. A abordagem aconteceu quando o carro parou em um semáforo. Os agentes confirmaram a identidade do ocupante e constataram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto.

Durante a abordagem, também foi encontrada com o suspeito uma quantidade de maconha. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para o cumprimento do mandado e adoção das demais providências. O homem, que havia deixado a prisão recentemente (preso por tráfico de drogas), permaneceu preso e foi autuado também por porte de entorpecente.

A ocorrência reforça a importância do sistema de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da integração entre as forças de segurança que atuam em Volta Redonda. Até o momento, não obtivemos reposta da defesa do suspeito.