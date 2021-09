Carro da Polícia Rodoviária Federal escolta manifestantes no Centro de Angra - Foto: Divulgaão

Publicado 07/09/2021 19:33

Angra dos Reis - Moradores da cidade do litoral sul do estado participaram de protestos programados para este feriado de 7 de setembro. Por volta de 7h20 da manhã desta terça-feira (7), uma escuna que faz passeios pela Baía da Ilha Grande executou o Hino Nacional Brasileiro em seu sistema de autofalantes. Logo após, outras embarcações aderiram a um businaço que pôde ser ouvido pelos turistas que aguardavam por passeios no cais de Santa Luzia.

Depois do ato no mar, manifestantes vestindo as cores da bandeira nacional se reuniram na praia do Anil, região central da cidade, onde cantaram o Hino Nacional Brasileiro e saíram em carros, motos e caminhões em direção à BR 101 – Rodovia Rio-Santos – escoltados por um carro da Polícia Rodoviária Federal.

Apesar do trânsito ficar lento na rodovia, a carreata percorreu os cerca de 25 quilômetros entre o Centro de Angra dos Reis e o bairro industrial de Jacuecanga sem que nenhum incidente fosse registrado. Cerca de trezentos veículos participaram do protesto.