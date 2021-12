Durante o encontro, Angra dos Reis compartilhou com outras cidades do país as ações que ajudaram na queda dos índices de violência - Foto: Divulgação PMAR

Publicado 07/12/2021 16:17

Angra dos Reis – O 3º Encontro Nacional de Secretários Municipais de Segurança, em João Pessoa, na Paraíba, reuniu 68 secretários de todo o país, representando 22 estados e mais de 60 municípios, entre eles Angra dos Reis. O secretário municipal de Segurança, Douglas Ferreira Barbosa, participou do encontro e expôs as ações implantadas na cidade.



Nesta edição, o evento teve como tema principal as Inovações tecnológicas para uma política de segurança sustentável. Durante 3 dias, especialistas, Ministério Público, Polícia Federal e Polícia Civil demonstraram casos de sucesso no setor em que a tecnologia teve papel fundamental.



- Foram dias de muita aprendizagem onde, além de ouvirmos experiências que deram certo em outras cidades, também pudemos divulgar as ações colocadas em prática com sucesso aqui em Angra –, explicou Douglas Barbosa.



Entre as iniciativas apresentadas na área da Segurança Pública em Angra que contribuíram para a redução da criminalidade estão a parceira com o programa Disque Denúncia, a retomada do Programa Estadual de Integração de Segurança (Proeis), a compra de 20 viaturas para a Polícia Militar, a instalação de câmeras de segurança por todo o município, a construção e manutenção de postos de policiamento e a parceria com o governo do estado para a instalação de UPP’s em alguns bairros.



Criada em janeiro de 2019, a secretaria de Segurança Pública terá seu trabalho ampliado em 2022 e passará a ser uma secretaria estratégica, com orçamento e projetos maiores. De acordo com Douglas Barbosa, Angra poderá sediar a próxima edição do evento.



- Aproveitamos para apresentar o nome de nossa cidade como uma possível sede do evento em 2022 -, finalizou ele.