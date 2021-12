Publicado 07/12/2021 10:33

Angra dos Reis – Policiais militares prenderam um homem e apreenderam um menor durante patrulhamento no bairro Caputera no fim da tarde desta segunda-feira. Com eles foi apreendida maconha e cocaína prontas para a venda.



De acordo com a PM, uma viatura da corporação fazia sua ronda de rotina pelo bairro quando os policiais avistaram Marcos Vinicius Machado Araújo acompanhado de um menor de 15 anos e suspeitaram da reação de ambos ao avistar a guarnição.



Os policiais decidiram parar a dupla e realizar uma revista. Foram encontrados com eles 65 pinos de cocaína, 49 tabletes de maconha, um rádio transmissor e R$ 14 em espécie.



Levados para 166ª DP para apreciação da autoridade policial, Marcos Vinicius foi preso e o menor apreendido, ambos enquadrados no artigo 33° por tráfico de drogas.