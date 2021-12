O jovem foi levado para a delegacia de Angra, onde permanece detido - Foto: Jesiel Lucas

O jovem foi levado para a delegacia de Angra, onde permanece detidoFoto: Jesiel Lucas

Publicado 06/12/2021 17:46

Angra dos Reis – A Polícia Militar tirou de circulação um jovem que estava cometendo roubos nas ruas da cidade. Ele foi preso em uma praça do bairro Campo Belo nesta segunda-feira (6).



De acordo com a Polícia Militar, após ser informada de um assalto que ocorreu ontem (5) no bairro Balneário, os policiais aumentaram o patrulhamento na localidade.



Um dos envolvidos no roubo acabou sendo reconhecido através de imagens gravadas por câmeras de segurança enquanto a PM fazia uma patrulha no Campo Belo.

O rapaz, de 20 anos, que usava uma tornozeleira eletrônica, foi encaminhado para a 166ª DP (Angra) onde outra vítima do jovem se apresentou. Ela reconheceu o suspeito que está preso.