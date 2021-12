Publicado 03/12/2021 12:36

Angra dos Reis - Os moradores da cidade não precisarão mais enfrentar os cerca de 100 km até a cidade de Volta Redonda, no Sul Fluminense, para conseguir ter seus passaportes. A Delegacia de Polícia Federal no município anunciou que trabalha para oferecer o serviço a partir de 10 de janeiro de 2022.



À princípio, 200 passaportes serão confeccionados por dia no posto de emissão que funcionará no Núcleo de Polícia Administrativa da Polícia Federal, na Praça Amaral Peixoto, ao lado do terminal portuário, no Centro de Angra. O atendimento será realizado entre 08h30h e 17h.



Ainda de acordo com as informações da PF, além dos moradores de Angra dos Reis, quem mora nas cidades vizinhas de Paraty, Mangaratiba e Rio Claro, poderão solicitar o documento de viagem no novo posto.