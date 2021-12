Titi Brasil acredita que os caixas 24h em funcionamento não são suficientes para atender moradores e turistas - Foto: Vanessa Valle

Titi Brasil acredita que os caixas 24h em funcionamento não são suficientes para atender moradores e turistasFoto: Vanessa Valle

Publicado 30/11/2021 15:08

Angra dos Reis – Há alguns anos moradores e turistas que visitam a cidade do litoral Sul do estado têm dificuldade para sacar dinheiro em caixas eletrônicos 24h. Os empreendimentos que podem abrigar esses equipamentos, como shopping e lojas particulares, alegam falta de segurança para receber esse tipo de serviço adicional. Assim, a dificuldade que moradores têm durante todo o ano tende a aumentar com a chegada da alta temporada, quando a população da cidade chega a duplicar.



Para tentar amenizar os problemas que podem decorrer da falta dos caixas, a vereadora Cristiane Brasil, a Titi (MDB), apresentou requerimentos à Câmara Municipal de Angra dos Reis, solicitando a implantação de caixas 24h em cinco regiões que concentram grande movimentação de pessoas, que são o Centro da cidade, o bairro Japuíba, segundo em número de moradores, Jacuecanga, onde está instalado o estaleiro Brasfels, Parque Mambucaba, bairro próximo à Central Nuclear, e a Vila do Abraão, principal porta de entrada de turistas que vão conhecer a Ilha Grande.



- Com a queda dos casos de Covid no Brasil a gente acredita que o turismo interno vai ter um grande apelo e nossa cidade vai receber um grande número de visitantes. Se não houver a instalação de novos caixas 24h nesses locais, pode haver um colapso -, disse Titi.



Segundo a vereadora, no bairro Parque Mambucaba, divisa de Angra dos Reis com Paraty, existe somente um caixa, localizado dentro de um estabelecimento particular. Neste lugar, a fila de pessoas que necessitam utilizar o serviço chega a dar volta no quarteirão diariamente.



- Entendemos o medo da violência, mas lembramos que os índices de criminalidade estão caindo em Angra. Nossos moradores, assim como os turistas, precisam receber um bom serviço e não passar horas em filas ou desmarcando compromissos para conseguir sacar seu dinheiro -, frisou a parlamentar.



A assessoria da Titi Brasil informou que foi feito um pedido à Tecban (Tecnologia Bancária SA), para obter informações sobre a implantação dos caixas eletrônicos, mas até o momento não houve resposta.

O último ataque à caixas eletrônicos registrado na cidade aconteceu em março de 2019, quando uma agência bancária do bairro Japuíba teve seus equipamentos explodidos pela madrugada.