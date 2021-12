O secretário de Educação, Paulo Fortunato, e o prefeito de Angra, Fernando Jordão, entregaram os notebooks aos professores - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 01/12/2021 14:23

Angra dos Reis – Com a promessa de viver um novo cenário na educação a partir de 2022, onde a tecnologia estará presente no cotidiano da escola e na vida escolar dos alunos, 150 professores e pedagogos da rede municipal de ensino receberam notebooks da secretaria de Educação. A cerimônia de entrega aconteceu na noite de terça-feira (30), em um evento que reuniu cerca de 200 pessoas no auditório da universidade Estácio de Sá, no bairro Jacuecanga.



Para Paulo Fortunato, secretário de Educação de Angra, as ações dos professores da rede municipal durante o período de pandemia deixaram claro que este era o momento para inserir a tecnologia definitivamente como forma de qualificar o ensino e o aprendizado de crianças e adolescentes no município. Ele citou várias atividades criadas pelos professores, com destaque para vídeoaulas que complementaram as lições dos livros e que, ainda hoje, continuam disponíveis aos alunos.



- A pandemia vai deixar lições importantes para as redes de ensino. Nosso investimento nos notebooks que serão entregues esta noite está servindo de exemplo para várias cidades do país. Nossa ata de preços está sendo usada por diversas secretarias de educação para fazer aquisições semelhantes -, festejou Fortunato, agradecendo ao trabalho desenvolvido por sua equipe.



O notebook entregue é de última geração e tem 8 gigabytes de memória, HD de 256 GB, tela de 15,6 cm e já vem com Windows 10 Pro instalado. Para os professores, o recurso é fundamental para o processo educativo nos dias atuais.



- O notebook é uma ferramenta muito importante que vai nos auxiliar no desenvolvimento das atividades e oportunizar atividades educativas para a construção do conhecimento dos alunos. Eu acho que ele vai trazer para o cotidiano escolar novas formas e maneiras de produzir e compartilhar esses conhecimentos que serão construídos -, disse a professora Lívia Leite.



Presente ao evento, o prefeito de Angra, Fernando Jordão, disse que não aceita que as redes privadas de saúde e educação sejam melhores que a rede pública e prometeu todo o apoio necessário para que os professores desempenhem suas funções com excelência. Ele agora planeja a climatização de todas as escolas do município, que atualmente atende cerca de 22 mil alunos.



- Nós temos que ter orgulho da escola pública e todo apoio que eu puder dar para que vocês entreguem o melhor para os nossos alunos, eu vou fazer. E vocês vão retribuir com bons projetos para a educação, pois investir nas nossas crianças vai garantir a paz que nós reconquistamos -, disse Jordão, se referindo à queda dos índices de violência na cidade.



Ao todo serão entregues mais de 1.200 notebooks a professores e pedagogos da rede municipal de ensino. Os mais de 22 mil alunos vão receber tablets a partir do início do ano letivo de 2022.



O prefeito também prometeu pagar ainda este ano a diferença de percentuais que estão retidos devido a leis conflitantes que dizem respeito ao repasse do Fundo Nacional da Educação Básica (Fundeb). Em 2020, a Emenda Constitucional 108 estabeleceu que 70% dos repasses seriam para gastos com a folha de pagamento e 30% com custeio. Até 2019 esses valores correspondiam a 60% para folha de pagamento e 40% com custeio, mas a lei 173, que passou a vigorar no período de pandemia, proibiu os gastos com o aumento de pessoal. Por este motivo, a prefeitura precisou buscar recursos jurídicos para efetuar o pagamento sem infringir as leis.



- Já está bastante adiantado o trabalho que eu pedi às secretarias de Educação e Governo, e também a Procuradoria Geral do Município, para o pagamento da diferença do Fundeb de vocês. Acho que antes do Natal a gente consegue pagar -, disse o prefeito, para alegria dos professores presentes.