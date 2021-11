A Praça General Osório tem sido uma das mais procuradas no Natal Luz e Arte em Angra dos Reis - Foto: Anderson Tavares

A Praça General Osório tem sido uma das mais procuradas no Natal Luz e Arte em Angra dos ReisFoto: Anderson Tavares

Publicado 25/11/2021 11:58

Angra dos Reis - A programação do projeto Natal Luz e Arte 2021 levou para a praça General Osório a Vila Noel, um lugar encantado onde vivem Papai Noel, Mamãe Noel e seus ajudantes. Um grande número de visitantes e moradores tem sido atraídos para o local todas as noites para tirar fotos e levar os filhos para brincar e falar com o papai Noel. O bom velhinho recebe os visitantes entre 18h e 22h.

- A Vila Noel é a melhor coisa para a cidade, pois desperta na população todo o sentimento bom que o Natal tem. Por isso vim aqui hoje com as minhas filhas, Ana Luíza e Lara -, disse o morador Jorge Vicarone, que saiu encantado da casa do Papai Noel.



A praça, assim como prédios históricos, receberam iluminação artística que vem encantando as famílias que saem para ver de perto as árvores multicoloridas e iluminadas, assim como toda a decoração. Dentro do espaço reservado especialmente para as crianças, uma xícara gigante e um trem iluminado chamam a atenção dos visitantes.



- Está tudo muito bonito e iluminado. Vale à pena vir conhecer e trazer as crianças para brincar nesse espaço muito divertido e que traz as boas energias do Natal -, disse um morador em vídeo gravado e postado nas redes sociais.



Como em anos anteriores, próximo à Vila Noel foi montado o Mercado de Natal, onde artesãos locais vendem seus produtos a partir das 18h. Para garantir comodidade e segurança aos visitantes, a Rua do Comércio está sendo fechada para o trânsito de veículos em frente à Praça General Osório diariamente, a partir das 16h. O estacionamento no local estará proibido de 23 de novembro a 06 de janeiro.



Além da região central da cidade, 8 bairros estão recebendo enfeites natalinos e muitas luzes, incluindo a Vila do Abraão, na Ilha Grande. O Natal Luz e Arte é realizado através de parceria entre a prefeitura de Angra e o Consórcio Luz de Angra.



- O clima natalino tomou conta da nossa cidade. É muito bom circular nessa época do ano, ver turistas e angrenses animados e aproveitando os nossos espaços públicos. Fica aqui o meu convite para que todos aproveitem muito as atrações. Essa festa é feita com todo o carinho para vocês -, convidou o prefeito Fernando Jordão.



Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro a Casa do Papai Noel não vai funcionar.