O secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, discursa na abertura do fórum sobre as melhorias para a região Costa VerdeFoto: Vinicius Gentil

Angra dos Reis – A região Costa Verde sediou mais uma edição do Fórum Regional do Turismo Fluminense nesta terça-feira (23), promovido pela secretaria de estado de Turismo (Sectur). O evento foi realizado na cidade de Angra dos Reis com a presença de prefeitos, secretários de Turismo, deputados estaduais e federais, além de um grande número de empresários e representantes dos trades turísticos.

O fórum visa promover debates sobre o futuro do setor turístico nos próximos anos e a região vive a expectativa de um aumento significativo do número de visitantes a partir de investimentos e intervenções que vão facilitar a chegada de turistas a Angra, Paraty e Mangaratiba.

Cerca de 400 pessoas puderam conhecer o turismo da região nos stands montados na entrada do evento que contou com cidades como Petrópolis, Japeri, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Pinheiral, Barra Mansa e Rio Claro, além de Angra, Mangaratiba e Paraty.

De acordo com o secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, as dificuldades apontadas durante o fórum farão parte do projeto “Turismo RJ + 10”, que vai nortear o Turismo do estado pelos próximos 10 anos.



- Não podemos ficar reféns a cada mudança de governo. Precisamos traçar metas para avançar e estamos construindo um trabalho que será deixado como legado desta gestão. O que a gente pensa com esse planejamento estratégico é sonhar em aumentar a participação do Turismo no PIB do estado de 4,5% para 7, 8% -, disse o secretário.



Tutuca destacou ainda ações que vão modificar a forma de levar turistas para a região Costa Verde, como o investimento de R$ 29 milhões do governo federal para ampliação do aeroporto de Angra dos Reis e R$ 5 milhões do governo do estado para melhorar a infraestrutura do aeroporto de Paraty. Ele citou ainda a duplicação da rodovia Rio-Santos e investimentos na estrada Paraty-Cunha, a RJ 165, que liga o município fluminense à cidade paulista.



- Além dessas intervenções regionais nós também estamos realizando importantes ações na cidade do Rio de Janeiro. Estamos preparando o lançamento da nova política de segurança para a Linha Vermelha e Linha Amarela e fizemos a redução do ICMS do querosene para aviação no Rio de Janeiro -, completou ele.



O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, não poupou elogios ao governador, Cláudio Castro que, segundo ele, não tem medido esforços para atender aos pedidos feitos em prol da cidade. Foi ele quem justificou a ausência de Castro no evento.



- Eu conversei com o governador ontem à noite e ele me pediu desculpas por não poder estar conosco. Ele não está se sentindo bem, mas está muito bem representado pelo secretário Tutuca que me disse estar muito feliz pela participação de tantas pessoas no fórum de turismo da Costa Verde -, disse Jordão.



O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, aproveitou a oportunidade para convidar os presentes para o lançamento do calendário turístico 2022 de sua cidade que acontece no próximo dia 3 de dezembro. Assim como Jordão, ele agradeceu os investimentos que o governo do estado tem realizado no município e reiterou o apoio e parceria com os municípios vizinhos.



- Paraty não é só nossa, mas de todos nós. Estamos juntos com Angra e Mangaratiba e queremos avançar no Turismo pois essas cidades tem muito a oferecer aos nossos visitantes -, disse Vidal.



Após as autoridades, os presentes foram presentados com a palestra do empresário do turismo e um dos fundadores da Decolar.com, Lip Camansano. Com uma forma leve e simples de explicar os benefícios da tecnologia para o futuro do Turismo, ele deu importantes dicas para os empresários do setor usarem a tecnologia a favor de seus negócios, mas chamou a atenção para a responsabilidade que todos tem no sucesso do setor.



- Nós somos um povo muito criativo, porém precisamos qualificar quem trabalha com Turismo para receber bem os turistas. Investimentos em infraestrutura como os que foram apresentados hoje pelo secretário Tutuca são fundamentais, porém é só o primeiro passo. Todo o restante quem tem que fazer é o empresário, por isso a minha ideia de juntar todo mundo em um portal da cidade para que eles possam conversar entre si e resolver seus problemas -, disse Camansano.



Na parte da tarde foram realizadas mesas de debates sobre a Ilha Grande, Segurança, Turismo Náutico e uma palestra motivacional com o bicampeão olímpico de vôlei, Giovane Gavio.