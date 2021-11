Fábio e Ruan foram presos após denúncias - Foto: Divulgação Polícia Civil

Publicado 23/11/2021 19:19

Angra dos Reis - Policiais civis sob o comando do delegado titular da 166 DP, Vilson de Almeida, prenderam em flagrante dois suspeitos de tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (23). Fábio Muniz Gomes, 20 anos, e Ruan Cândido Faria da Silva, 18, foram encontrados com grande quantidade de drogas após a Polícia Civil receber informações de inteligência do Disque-Denúncia informando sobre ocorrência de tráfico de drogas no morro de Santo Antônio, no Centro da cidade.

Os policiais chegavam ao local conhecido por Escadaria do Bicão e observaram dois indivíduos em atitude suspeita. Os homens foram abordados e assumiram fazer parte do tráfico de drogas local como "vapores". Fábio e Ruan estavam com mochilas onde os policiais encontraram 98 tubos plásticos contendo pó branco, supostamente cocaína, 65 tiras de erva seca picada, supostamente maconha e um rádio comunicador.



Os dois foram encaminhados para a delegacia de Angra onde foram autuados por tráfico de drogas.

A Polícia Civil procura agora um homem conhecido como "Pelé". Ele seria o substituto de Leleco, antigo "dono" do morro, morto recentemente durante operação da Polícia Militar.

