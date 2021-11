As drogas foram encontradas no meio da mata abaixo de um barraco - Foto: Divulgação PM

As drogas foram encontradas no meio da mata abaixo de um barracoFoto: Divulgação PM

Publicado 19/11/2021 20:57

Angra dos Reis - Policiais do Serviço Reservado do 33º Batalhão de Polícia Militar deram um grande prejuízo ao tráfico de drogas. Nesta sexta-feira (19), foram apreendidos 2,5 quilos de pasta base de cocaína, 21 tabletes de 1 quilo de maconha, quatro balanças de precisão, 50 mil tubos para armazenamento de drogas e 2 mil etiquetas com a inscrição da facção criminosa com o valor de venda das drogas.



A PM chegou até o local onde todo o material estava escondido através de informações dadas ao Disque Denúncia que citavam a existência de um paiol do tráfico na Avenida Bom Jesus, bairro Parque Belém.



A droga estaria sendo guardada por José Carlos de Souza, vulgo Carlinhos, de 44 anos, a mando do chefe da facção criminosa, Hélder da Silva, o “HD”. O Disque Denúncia oferece recompensa de R$ 1 mil por informações que levem a polícia a capturá-lo.



A equipe do serviço reservado foi ao local onde prenderam Carlinhos, que levou os policiais militares a uma área de mata onde foram encontrados diversos tonéis e sacos com os materiais pertencentes ao tráfico escondidos abaixo de um barraco.



O fato foi registrado na 166ª DP, onde Carlinhos permanece preso por tráfico de drogas e os entorpecentes foram apresentados à autoridade policial.