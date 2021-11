A Praça Zumbi dos Palmares concentrará as comemorações durante a manhã - Foto: Edinho Lima

A Praça Zumbi dos Palmares concentrará as comemorações durante a manhãFoto: Edinho Lima

Publicado 19/11/2021 18:09

Angra dos Reis – As celebrações do Dia da Consciência Negra no município terão uma extensa programação que começará às 8h e terminará no fim da noite do sábado, 20 de novembro. As principais atividades acontecerão na Praça Zumbi dos Palmares durante a manhã. À noite as atrações serão concentradas no Teatro Dr. Câmara Torres.



- Idealizamos a agenda com muita conversa e construímos a programação com quem, de fato, trabalha e faz cultura com o viés da consciência negra no município. A programação está democrática e atenderá a todos os gostos e linguagens artísticas -, informou o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara.



Logo cedo, às 8h, acontece a tradicional lavagem do busto de Zumbi dos Palmares. A iniciativa é de coletivos ligados ao movimento negro. Em seguida, a União Municipal de Umbandistas e Candomblecistas de Angra dos Reis (UMUCAR) promove uma roda de dança e cantigas aos deuses de origem africana.



Às 9h, toda alegria e ancestralidade do Jongo “Bindito Cruz” chega à Praça Zumbi dos Palmares para uma grande roda e uma oficina cultural comandada pelo Mestre Abutre, do grupo Senzala de capoeira.



O multi-instrumentista Jorge Moreno Filho, fará uma oficina de percussão, seguida de uma roda de capoeira com o grupo Entre Amigos à partir das 10h.



Na sequência o mestre Jamaica soma realiza um workshop cultural e encerrando a programação na parte da manhã, o trio Túlio Pereira fecha com uma roda de samba.



À noite, no Teatro Dr. Câmara Torres, três apresentações encerram o Dia da Consciência Negra em Angra. Às 18h, o Coletivo Diletantes apresenta “4 Tontos de Amor“.



Às 19h40 será a vez de “A Cabaça da Existência“, do Grupo Artêros, subir ao palco e, encerrando a noite, a potente cantora angrense Dani Câmara apresenta seu show performático intitulado Febre, às 21h.



Toda a programação noturna tem entrada gratuita, com retirada de senhas das 16h às 17h30, na bilheteria do teatro.