Hospital deve voltar a abrigar a maternidade que atualmente funciona no Hospital da JapuibaFoto: Arquivo PMAR

Publicado 18/11/2021 15:42

Angra dos Reis – A secretaria de Saúde da cidade do Litoral Sul do estado informou na manhã desta quinta-feira (18) que, em função da baixa taxa de ocupação, está desativando 20 leitos do Centro de Referência ao Covid-19 que funciona no Hospital Codrato de Vilhena, também conhecida por Santa Casa.



De acordo com a secretaria, após a vacinação de grande parte da população, está sendo registrada uma baixa semanal no número de pessoas contaminadas. Segundo dados do último boletim epidemiológico, apenas 3 dos 55 leitos públicos do município estão ocupados, o que representa uma taxa de 5,45%. Dos três pacientes internados, um é da cidade vizinha de Paraty.



O secretário de Saúde do município, Glauco Fonseca, lembra que outros 20 leitos permanecerão ativos para atender aos moradores que necessitem de internação para tratar as complicações decorrentes da covid-19. Ele lembra ainda que, havendo a necessidade, os leitos poderão ser reativados.



- Nossa intenção é voltar com a maternidade para a Santa Casa, que está funcionando no hospital da Japuiba, após a desativação total dos leitos para tratamento do Covid. Também queremos abrir no local uma Clínica para atendimento exclusivo às mulheres -, disse Glauco durante entrevista.



Ainda de acordo com o secretário, a orientação do Ministério da Saúde de iniciar a aplicação de doses de reforço em toda a população com 18 anos ou mais, com intervalo de cinco meses da 2ª dose, começou a ser cumprida hoje.



A vacina está disponível, com demanda livre, de terça a sábado, das 9h às 16h, nos Centros de Especialidades Médicas no Centro da cidade e nos bairros Japuíba, Jacuecanga e Parque Mambucaba.

De terça a sexta, no mesmo horário, a aplicação de doses de reforço acontece na Estratégia de Saúde da Família no bairro do Frade, nas praias da Ilha Grande e na Unidade Básica de Saúde do bairro Bracuí.