Secretário da Juventude assina termo de cooperação com CIEE para projeto de qualificação de jovens - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 17/11/2021 12:13

Angra dos Reis – Jovens de baixa renda, que não tiveram oportunidades de trabalho e não conseguiram ingressar em uma universidade terão a chance de receber treinamento e trabalhar, além de ganhar uma bolsa no valor de R$ 600.



A novidade para 2022 foi anunciada pela secretaria da Juventude de Angra durante cerimônia de assinatura do termo de cooperação entre a prefeitura e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para implantação do projeto Minha Oportunidade.



O CIEE será responsável por realizar o processo seletivo que vai beneficiar 300 jovens com idades entre 18 e 24 anos. Neste programa, eles terão aulas teóricas sobre primeiro emprego, como se portar dentro de uma empresa e a oportunidade de desenvolver atividades profissionais na administração pública municipal.



- A escolha dos jovens será através de um processo seletivo, não haverá indicações. Cuidaremos das pessoas em situação de vulnerabilidade e daremos uma chance para que esses jovens se qualifiquem para o mercado de trabalho -, afirmou o secretário municipal da Juventude, William Gama.



De acordo com o superintendente da Juventude, Danilo Rodrigues, jovens que terminaram o ensino médio e estão à procura de uma colocação no mercado de trabalho serão o principal foco do projeto.



- Isto ajudará na formação dos jovens e na geração de renda em um momento de crise econômica e desemprego, agravada pela pandemia de Covid-19 -, complementou.



Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) de 2010, 34,9% das famílias residentes no município tinham rendimento nominal de até meio salário mínimo.



Para participar do projeto o jovem precisa ser de baixa renda, estar estudando ou ter concluído o ensino básico, ser residente em Angra dos Reis e não possuir experiência de trabalho em carteira, já que o programa pretende servir como uma primeira experiência de trabalho formando futuros profissionais.



A secretaria da Juventude trabalha para que ainda este mês seja publicado um decreto regulamentando todos os critérios para quem desejar participar do programa.



- O melhor investimento que um governo pode fazer é em pessoas. Se dermos condições aos nossos jovens, teremos uma sociedade muito melhor -, ressaltou o secretário de Governo, Cláudio Sírio, que representou o prefeito Fernando Jordão na assinatura do termo de compromisso.