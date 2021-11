Desde 2019 Angra estava sem o posto - Foto Wagner Gusmão

Publicado 12/11/2021 15:38

A população de Angra dos Reis volta a contar com um posto avançado da Justiça Federal. Desde dezembro de 2019, o posto estava funcionando provisoriamente na cidade de Volta Redonda, distante cerca de 1h30 de Angra.



O posto foi reaberto numa parceria entre a prefeitura e a justiça federal. A reabertura garante o atendimento presencial às partes e advogados com ações na Vara Federal de Angra. A solenidade de instalação aconteceu na manhã desta sexta-feira (12).



- Este posto é fruto da sensibilidade da prefeitura e do poder judiciário federal que, de mãos dadas, viabilizaram o retorno presencial dos atendimentos em Angra dos Reis, beneficiando especialmente a população -, afirmou o desembargador federal Theóphilo Antônio.



A prefeitura de Angra cedeu o imóvel onde está funcionando o posto avançado e fez as obras de adaptação do espaço.



- Essa era uma preocupação do prefeito Fernando Jordão. A ação foi realizada com a participação de muitas mãos da Procuradoria, Planejamento e da secretaria de Obras -, frisou Érick Halpern, Procurador-Geral do Município.



A nova unidade da Justiça Federal está funcionando na rua Doutor José Watanabe nº 55, sala 101, bairro Parque das Palmeiras. Os atendimentos ao público são realizados de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h. O posto avançado é responsável por realizar primeiros atendimentos, perícias e também audiências.