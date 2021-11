Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira - Foto: Reprodução internet

Publicado 11/11/2021 10:26

Angra dos Reis - Um motorista registrou o momento em que homens do Corpo de Bombeiros socorriam um menino que foi atropelado na manhã desta quinta-feira (11), na Rodovia Rio- Santos, próximo ao prédio do Instituto Médico Legal, no bairro Bracuí.



Um carro dos bombeiros interditou uma das pistas para que a criança fosse socorrida. O menino, de 11 anos, sofreu fermentos e foi encaminhado para o Hospital de Praia Brava.



A unidade de saúde não divulgou o estado da criança.



Assista ao vídeo que um motorista fez no momento em que o Corpo de Bombeiros socorre o menino atropelado nesta manhã.