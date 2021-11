Os policiais constataram que o local não tinha as mínimas condições de abrigar uma criação de animais - Foto: Divulgação Polícia Ambiental

Publicado 10/11/2021 10:36 | Atualizado 10/11/2021 10:36

Angra dos Reis – A Polícia Ambiental interditou uma área onde eram criados animais sem o devido cuidado com o Meio Ambiente e o saneamento básico. Uma denúncia feita ao Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o Meio Ambiente, levou policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga à Travessa José Pereira, no Parque Mambucaba, na terça-feira (09).



No local foi constatada a criação de porcos, galinhas e patos cujos dejetos eram lançados diretamente no solo, sem nenhum tipo de tratamento. Além de causar mau cheiro, o despejo de dejetos de animais diretamente no solo pode causar doenças e a contaminação dos lençois freáticos. Questionado pelos policiais sobre as licenças ambientais, o proprietário do terreno informou não possuir.



Por infringir o decreto estadual que trata das atividades que requerem licenciamento ambiental no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e pelo lançamento de resíduos sólidos e líquidos de forma irregular, a equipe encaminhou o responsável à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.



O Linha Verde solicita que a população continue denunciando crimes ambientais em Angra dos Reis através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local). Quem quiser também pode baixar o aplicativo “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. Através dele, o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato.

É possível denunciar também através da página do Linha Verde no facebook, www.facebook.com/linhaverdedd ou ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais o anonimato é garantido.