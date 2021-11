Entre as novidades está o anúncio que o Teatro Municipal passará por reformas no valor de R$ 2 milhões - Foto: Divulgação PMAR

Publicado 05/11/2021 17:20

Angra dos Reis - Nesta sexta-feira (5), Dia da Cultura, o prefeito Fernando Jordão anunciou novidades que vão promover a democratização cultural na cidade. Uma delas é a transformação da secretaria de Cultura e Patrimônio em secretaria autônoma.



- A partir do dia 1° de janeiro de 2022, a secretaria de Cultura terá total autonomia, com toda a estrutura pertinente à pasta. Queremos, assim, oferecer meios que auxiliem o artista de nossa cidade, fomentando a cultura de ponta a ponta, inserindo-o ainda mais em nosso cotidiano -, explicou Jordão.



Outra novidade é que em breve a secretaria vai mudar para um prédio na Rua Dr. Bastos, ao lado do Museu de Arte Sacra, no Centro da cidade.



- Acabamos de comprar o prédio e, muito em breve, a gestão operacional da secretaria de Cultura estará neste novo local. Assim, liberamos a Casa Larangeiras para que esta abrigue outras atividades culturais –, complementou o prefeito.



De acordo com Andrei Lara, secretário de Cultura e Patrimônio de Angra, a Casa Larangeiras será transformada na sede da Escola Municipal de Música, seguindo um projeto do secretário de Governo, Cláudio Sírio. Andrei promete ainda para este ano a volta do Coral da Cidade.



- Nosso coral reunirá os melhores cantores e cantoras da cidade, que serão selecionados por professores da tradicional Escola de Música Villa-Lobos. Com isso, vamos seguindo o que é determinado pelo prefeito, que é pluralizar e implantar políticas públicas que transformem a vida do cidadão -, explicou Lara.



Para 2022, o orçamento da Cultura será o maior de toda a história da cidade. Serão quase R$ 4 milhões que permitirão ao município lançar pelo menos três editais, via Fundo Municipal de Cultura, voltados aos agentes culturais.



- Teremos o ano mais promissor da cultura na história do município, com um orçamento próprio. Hoje fizemos o lançamento do Edital Municipal Cultura, onde vamos contemplar 58 projetos de forma desburocratizada com R$ 2,5 mil e iniciamos nessa sexta-feira o censo dos artesãos, começando pelo Parque Mambucaba -, finalizou o secretário.



Andrei Lara lembrou ainda que a Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis está em reforma neste momento. A obra, considerada de grande porte, inclui acessibilidade, com investimentos na casa de R$ 400 mil. Para terminar, o secretário informou que o Governo do Estado arcará com a reforma do Teatro Municipal, com previsão de custo de R$ 2 milhões.



Ainda sobre editais culturais, Angra foi contemplada com quase R$ 1,4 milhão, que chegou a 94 projetos de agentes de cultura que estão executando seus projetos.



- Todas as políticas públicas que o governo tem desenvolvido são importantes e a cultura não deixaria de ser. E estamos trabalhando para que ela tenha autonomia gerencial, como forma de democratizar o acesso a quem fomente a cultura -, enfatizou o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Sírio.