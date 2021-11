Motoristas, prefeitura e vereadores querem finalizar o novo decreto na semana que vem - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 05/11/2021 13:07

Angra dos Reis - A superintendência de Segurança, Transporte e Trânsito e representantes dos motoristas de aplicativos voltaram a se reunir na tarde de quinta-feira (4) para ajustar pontos do decreto municipal que regulamenta essa modalidade de transporte na cidade. Um grupo de vereadores também acompanhou a reunião, entre eles Luciana Valverde, líder do governo na câmara.



Além do tempo de vida útil dos veículos e a necessidade de uma representação da empresa de aplicativo na cidade, pontos discutidos com os motoristas na semana passada, novos questionamentos foram feitos pela categoria. A obrigatoriedade de air bags nos veículos foi uma delas.



De acordo com a superintendência de Trânsito, será seguida a Legislação Federal, que desde 2013 tornou obrigatório o acessório em todos os automóveis do país. Sobre o tempo de vida útil dos veículos, foi consenso seguir o que determina cada plataforma a qual pertencem os motoristas.



- O diálogo com a prefeitura está acontecendo, todo mundo está sendo ouvido e estamos repassando tudo o que a prefeitura está pedindo para todos os motoristas. Graças a Deus eles estão sendo pacientes com a gente também e acatando as nossas ideias –, destacou Matheus Bertholdo, um dos membros da comissão que representa os motoristas de aplicativos.



As respostas para questões que ficaram pendentes serão providenciadas para o próximo encontro, agendado para terça-feira (9), onde deverá ser definida a formatação final do novo decreto.



- Hoje tivemos uma reunião marcada pelo compromisso que nossa gestão vem fazendo na cidade. Depois de ouvirmos alguns motoristas de aplicativos, chegamos a mais um avanço no diálogo e concluímos as alterações que iremos proceder no decreto que regulamenta a categoria no município – explicou a vereadora Luciana Valverde, líder do governo na câmara.

Entenda o caso

A prefeitura de Angra decidiu rever pontos do decreto publicado no dia 15 de outubro após motoristas de aplicativos alegarem que algumas exigências dificultariam o exercício da profissão na cidade. Desde então, duas reuniões com representantes da categoria foram realizadas e uma terceira já está marcada para a semana que vem. Enquanto as alterações são realizadas e o novo decreto é editado, as novas regras de fiscalização estão suspensas.