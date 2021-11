Os artsãos de Angra comemoraram um ano da Casa do Artesão e as boas vendas do segundo semestre de 2021 - Foto: Divulgação PMAR

Publicado 04/11/2021 17:15 | Atualizado 04/11/2021 17:35

Angra dos Reis - Os artesãos da cidade aguardam com expectativa a abertura da alta temporada na cidade. As vendas dos produtos em exposição na Casa do Artesão cresceram bastante nos últimos feriados e a chegada do verão traz a possibilidade de mais aquecimento nas vendas.



De acordo com a presidente da Ong Arte dos Reis, Aglaia Castaño, que administra a Casa do Artesão, apesar da pandemia de Covid-19 e as restrições sanitárias decorrentes dela, o funcionamento do espaço foi um sucesso neste ano. E isso fez crescer a expectativa para a reabertura do turismo na cidade.



A parada de transatlânticos, que começa no sábado (7), tem feito os artesãos trabalharem dobrado. A previsão é que 12 mil turistas visitem Angra e a Ilha Grande.



- Nosso ano de 2021 foi um sucesso total. Mesmo com as restrições, nós tivemos muitas visitas e vendemos muito bem. Por isso, estamos trabalhando muito para poder atender a grande demanda de turistas para essa temporada -, disse Aglaia.



Os artesãos começaram a trabalhar dobrado visando temporada 2021/2022 após o feriadão de Nossa Senhora Aparecida, no mês de outubro. Na ocasião, Angra dos Reis registrou 85% de ocupação dos leitos de hotéis e pousadas e, mesmo com a chuva e o mau tempo, a procura pelo artesanato da cidade surpreendeu quem vive da arte das mãos.



- Setembro foi o segundo mês de mais vendas, mas outubro, apesar das chuvas, foi o mês que mais vendemos -, comemorou a presidente.



O artesanato de Angra é rico na variedade de produtos e objetos, mas chamam a atenção os trabalhos que reproduzem parte da história da cidade, seja com artefatos marinhos – como a imagem de Nossa Senhora da Conceição esculpida na cabeça da Cavala (peixe) - ou as paisagens que encantam pessoas do mundo inteiro.



Para o secretário de Cultura e Patrimônio do município, aproveitar as histórias da cidade para fomentar a economia criativa através dos artesãos também é uma forma de incrementar o turismo.



- Temos que pensar que Cultura e Turismo caminham lado a lado, como um conjunto de ideias que, no fim, agrada tanto aos que consomem quanto aos comercializam nosso artesanato. Ele é de alta qualidade e o sucesso atual só prova que estamos no caminho certo – salientou Andrei Lara.



Recentemente foi comemorado o aniversário de um ano da Casa do Artesão, espaço cedido pela prefeitura para a realização de atividades artesanais no Cais de Santa Luzia.



Essa era uma antiga reivindicação da classe, que por muitos anos não teve um local adequado para exposição e venda de produtos. Atualmente o espaço é utilizado por 35 artesãos e se tornou um importante polo de encontro para troca de experiências e promoção de cursos de qualificação.