BR-101, em Angra, será duplicada | Angra dos Reis - Rio de Janeiro | O Dia

O trecho da rodovia que corta Angra dos Reis será todo duplicado - Foto: Divulgação

O trecho da rodovia que corta Angra dos Reis será todo duplicadoFoto: Divulgação

Publicado 29/10/2021 18:59

Angra dos Reis - A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Ministério da Infraestrutura realizaram na tarde desta sexta-feira (29), o leilão da nova concessão da rodovia Presidente Dutra, que incluiu a rodovia Rio-Santos (BR-101) no trecho que vai de Itaguaí à Paraty.



De acordo com a ANTT, esses 218,2 km foram acrescentados ao leilão por apresentar característica predominantemente turística e fazer ligação entre os municípios litorâneos do Sul do Rio de Janeiro e Norte de São Paulo.



Além do interesse turístico, pesou o fato da região ser considerada Area de Segurança Nacional, por abrigar as usinas nucleares do complexo de Itaorna, em Angra dos Reis.



- Nossa rodovia tem cerca de 20 pontos de escorregamento de terra que certamente serão melhorados. Isso será de um valor imenso para o Plano de Emergência (das Usinas Nucleares), pois atualmente ele fica comprometido devido às interdições na rodovia por causa da queda de barreiras -, disse Jairo Fiães, secretário de Proteção e Defesa Civil de Angra dos Reis.



O grupo CCR, ganhador do leilão, vai duplicar 80 km da BR-101. De acordo com o prefeito de Angra, Fernando Jordão, todo o trecho que corta a cidade está incluso.



- O ministro Tarcísio (Gomes de Freitas, de Infraestrutura) com muita inteligência, conseguiu incluir a Rio-Santos no edital e vamos duplicar a rodovia em Angra e os túneis de Mangaratiba. Caso em algum trecho isso não seja possível, creio que uma terceira pista será ser criada. Moradores da região e turistas vão ter uma nova Rio-Santos -, comemorou Jordão.



A concessão traz novidades em relação às existentes, como a inclusão de tarifa diferenciada entre pista simples e pista dupla. Na BR-101, por exemplo, a pista dupla terá um valor de pedágio 30% maior, além de uma tarifa sazonal para fins de semana e feriados.



Os motoristas também terão descontos progressivos de tarifa, de acordo com a frequência de utilização da via, para motoristas que optem pelo sistema de pagamento automático.

Motocicletas não pagarão tarifa nas praças de pedágio. A isenção é válida a partir da assinatura do novo contrato.